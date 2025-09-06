HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la reunión del Consejo de Política Fiscal de febrero en la que explicó la medida. EP

La condonación del Gobierno permitiría reducir un tercio la deuda extremeña

La Junta rechaza una medida que tendrá carácter voluntario y que aún depende de su aprobación en el Congreso

Juan Soriano

Juan Soriano

Sábado, 6 de septiembre 2025, 21:15

El proceso de condonación que ha puesto en marcha el Gobierno central permitiría reducir un tercio la deuda de la Junta de Extremadura ... , lo que supondría generar ahorro en intereses y evitar la dependencia de nuevos créditos para afrontar los vencimientos previstos.

