Hacienda perdona a la región 156 millones por haber tenido al alza la tarifa del IRPF
Extremadura es una de las comunidades incluidas en los ajustes para elevar la cifra de condonación de deuda
Sábado, 6 de septiembre 2025, 21:15
La política fiscal de la Junta de Extremadura durante la pasada década le convierte en una de las comunidades que puede optar a una compensación ... extraordinaria en el proceso de condonación de deuda del Gobierno central.
El Ministerio de Hacienda plantea hacerse cargo de 83.252 millones de euros de deuda autonómica. La mayor parte, algo más de 80.000 millones, obedece al sobreendeudamiento de 2010 a 2014. Primero se asume el 75% de esa cifra en función de la población. A Extremadura le corresponden 1.562 millones.
Pero a esto se suman otras variables para el reparto. Entre ellas se tiene en cuenta a los territorios que entre 2010 y 2022 tuvieron una financiación inferior a la media. De esa forma se compensa a las autonomías que se consideran infradotadas en el modelo actual.
A esto se añade otra compensación adicional para aquellas comunidades que hayan ejercido al alza sus competencias normativas en el IRPF entre 2010 y 2022. Con ello se reconoce el esfuerzo que exigieron algunas regiones a sus ciudadanos para mejorar su situación presupuestaria. Este añadido supone 917 millones de euros más en la condonación total.
Extremadura forma parte de este último grupo con una cantidad de 156 millones de euros, lo que le permite llegar a los 1.718 millones de la posible condonación que ha anunciado el Ministerio de Hacienda.
Tradicionalmente, la tarifa autonómica de la región siempre ha estado por encima de la escala fijada por el Gobierno central. Pero con el Ejecutivo regional del PP ha pasado a tener los tipos más bajos en los primeros tramos de rendimiento.
