La Consejería de Educación convoca el XX Concurso Regional de Ortografía en la categoría de Bachillerato.

XX Concurso Regional de Ortografía: cómo participar, fechas y premios para alumnos de Bachillerato

El certamen busca premiar el dominio de la ortografía entre los estudiantes de 2º de Bachillerato de Extremadura

Lunes, 15 de septiembre 2025, 12:24

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional de Extremadura ha convocado el XX Concurso Regional de Ortografía, dirigido a alumnos de 2º de Bachillerato de los centros educativos de la región durante el curso 2025/2026. La orden que regula la participación en este certamen ha sido publicada este lunes en el Diario Oficial de Extremadura (DOE).

Este concurso, celebrado anualmente, tiene como objetivo fomentar el uso correcto de la escritura entre los jóvenes extremeños y resaltar la importancia de la ortografía como herramienta clave para mejorar la calidad educativa y la cohesión lingüística.

Participación y fases del concurso

El certamen se desarrollará en dos fases:

  1. 1

    Fase de centro educativo : Cada centro, previamente registrado en la convocatoria, realizará pruebas internas para seleccionar al alumno o alumna con mejor conocimiento de la ortografía. El ganador será inscrito en la siguiente etapa siguiendo los plazos y documentación indicados en la orden de convocatoria.

  2. 2

    F ase autonómica : La segunda fase se llevará a cabo a nivel regional, con fechas, lugar y jurado publicados en el DOE y disponibles también en el portal educativo EDUCAREX y en la sección de trámites de la web de la Junta de Extremadura. Durante esta etapa, los participantes deberán enfrentarse a palabras con dificultad progresiva, pasando a rondas sucesivas quienes las escriban correctamente.

Plazo de inscripción y premios

Los centros educativos que deseen participar en el XX Concurso Regional de Ortografía cuentan con un plazo de 15 días hábiles, que comienza el 16 de septiembre y finaliza el 6 de octubre, para presentar su solicitud.

La inscripción debe realizarse utilizando el modelo Anexo I que figura en la orden de convocatoria. Los centros pueden registrar la documentación necesaria de diversas formas. De manera presencial en las Oficinas de Asistencia a la Ciudadanía, enviándola a través de una oficina de Correos.

O de manera online a través del registro electrónico general de la Junta de Extremadura, o por cualquier otro medio contemplado en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Los tres primeros clasificados recibirán los siguientes premios:

  • Primer premio: 1.000 euros

  • Segundo premio: 700 euros

  • Tercer premio: 400 euros

