«Cocinar es un acto de cariño en el que das lo mejor de ti»

El bisturí no es lo único que maneja bien Florencio Monje, uno de los cirujanos maxilofaciales de España mejor valorados. Ver a su madre ... cocinar de pequeño y vivir un tiempo en Estados Unidos le despertó el gusto por los fogones, algo que ha trabajado en el equipo gastronómico Cuchara, donde cada semana preparan diferentes elaboraciones.

Él es quién cocina en su casa, los arroces son sus platos favoritos y los cocina cada domingo para sus hijos, en lo que él considera un acto de cariño.

–¿Dónde aprendió a hacer este gazpacho, que no es precisamente el más tradicional?

–En verano siempre interesan platos ligeros y no muy calóricos, que sean fáciles de hacer y tengan un aporte nutritivo interesante. Salvo el mango, que tiene un poco de azúcar y aumenta el poder calórico, el resto de ingredientes son ligeros y aportan una textura agradable.

–¿La elaboración es igual que la del gazpacho que todos conocemos?

–Es la misma, lo único que hay que quitarle el ajo y el pimiento y lo sustituimos por galletas de pan. Pero lo importante es que el mango esté maduro para que coja el sabor y el plato sea un éxito.

–¿De dónde le viene el gusto por los fogones?

–De pequeño me fascinaba ver a mi madre meter las cosas en la olla. En nuestra casa se comía lo que había, y si no lo comías por la mañana tenías que hacerlo por la noche. Esto es una parte de la educación muy importante de mi generación. Me encantaba cuando mi madre abría la olla y el resultado era algo muy sabroso. Cuando me fui a Madrid empecé a cocinar y me especialicé más cuando estaba en Estados Unidos, porque me daba mucho miedo la comida prefabricada americana y hacía allí mis recetas. Eso fue lo que me hizo interesarme por la cocina y darme cuenta que es un acto de cariño en el que das lo mejor de ti.

–¿Su plato estrella?

–Me gustan mucho los arroces, para hacer una buena paella hay que hacerla todos los domingos. Yo la hago porque me la piden mis hijos. Los arroces caldosos, el rissoto también nos gustan mucho, y cualquier tipo de guiso. Yo utilizo mucho la olla de cocción lenta sobre todo los fines de semana que es cuando cocino, después lo congelo y lo voy comiendo toda la semana.

Tiempo de preparación 10 minutos

Tiempo de elaboración 10 minutos

Tiempo total 20 minutos

Comensales 4 Categorías Sopas frías Ingredientes Cinco tomates

Un pepino

Tres mangos maduros

80 cm3 de aceite

50 cm3 de vino de Jerez

Cuatro cubitos de hielo

Galletitas de pan

Media cebolla

Una pizca de sal Preparación Pela los tomates, el pepino y el mango. A este último, quítale el hueso

Añade todo en la batidora junto a la cebolla, el vinagre, el aceite y las galletitas de pan

Puedes añadir agua si quieres un resultado más líquido

–¿Es de cocina tradicional?

–Sí. Tuve una época que me fui a la cocina más estrambótica y era mucho tiempo, muchos ingredientes, mucho dinero y los resultados eran muy variables porque eran recetas de los grandes chef, que solo hacen ellos con su gran maquinaria y eso yo no lo tengo. Me encanta la cocina tradicional, la mejor es la de mi madre, me encanta su tortilla de patatas. Pero también me gustan mucho las cocinas de México y Perú porque fusionan cosas muy exóticas.

–¿Qué tiene en común la cocina con la medicina?

–Prácticamente nada, pero un médico si tiene consciencia de sí mismo intenta comer sano, pero en la cirugía es muy importante la planificación, sabes que vas a hacer antes de entrar al quirófano y eso también ocurre en la cocina.