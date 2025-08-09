En pleno agosto, en mitad del calor placentino, David Calvo abre las puertas de su casa con la frescura de alguien que conoce el valor ... de los pequeños gestos. Concejal de Servicios Sociales, Infancia y Familia del Ayuntamiento de Plasencia, Calvo representa una de las voces más cercanas del actual equipo de gobierno. Y también es, como se aprecia nada más entrar en su cocina, un apasionado de la alimentación equilibrada. «Hoy voy a preparar pasta negra con salmón fresco y un tomate del huerto de mi padre», adelanta mientras prepara los ingredientes con mimo. La receta, sencilla y nutritiva, es parte de su rutina desde que abandonó el nido familiar. Con apenas veinte minutos de preparación, este plato reúne sabor, textura y recuerdos personales.

–¿Por qué ha elegido esta receta?

–Porque es rápido, nutritivo y tiene un buen equilibrio entre hidratos de carbono y proteínas. Es un plato que me gusta hacer cuando tengo poco tiempo, pero sin renunciar a comer bien. Lleva ajo, pimienta y un toque de nata que lo hace más sabroso. Lo acompaño con tomates del huerto de mi padre, que aliño con aceite, orégano y pimentón de La Vera en escamas.

–¿Es una receta habitual en su día a día?

–Forma parte de mi rutina desde que me independicé con 24 años. Me gusta cocinar al momento, no soy de congelar comida o hacer tuppers. Siempre busco platos sencillos, pero con sabor.

–¿Se considera más de cocina tradicional o le gusta innovar?

–Me gustan las dos. Soy de buen comer. Como legumbres todo el año, pero también me gusta investigar y probar cosas nuevas. Esta receta, por ejemplo, no es típica de la zona, pero ha entrado en mi repertorio porque es práctica. Cuando vivo solo me esfuerzo en emplatar bien, porque dicen que la comida también entra por los ojos. Y es verdad: si te lo curras un poco, te apetece más comer bien.

–¿Tiene otros platos 'estrella' fáciles y sanos como este?

–Sí, suelo cocinar arroz en diferentes versiones: con pescado, carne o verdura. Creo que tanto la pasta como el arroz son recursos rápidos y versátiles para mantener una dieta equilibrada. Y siempre intento que lo que coma tenga valor nutricional, sobre todo porque mi objetivo es ganar peso de forma saludable, no perderlo.

–¿Su faceta de trabajador social le ha acercado al valor de la cocina?

–Totalmente. Llevo muchos años trabajando con personas sin hogar, y ahora desde Servicios Sociales veo de cerca a muchas familias que no llegan a fin de mes. La alimentación es esencial, sobre todo para los menores. Educar en hábitos saludables, garantizar el acceso a una comida digna y equilibrada es parte de nuestro trabajo.

–¿Cree que Plasencia ofrece suficientes recursos para las familias necesitadas?

–Sí, Plasencia es una ciudad con muchos recursos sociales, tanto desde lo público como desde el tejido asociativo. Nadie debería quedarse sin cubrir sus necesidades básicas, y trabajamos para que eso no ocurra.

–¿Y los políticos cocinan bien?

–(Ríe) Yo estoy aprendiendo a ser político, pero antes que eso soy trabajador social. Cocinar es una forma de cuidarse y de cuidar a los demás. En eso sí me esfuerzo cada día.