David Calvo siempre trata de incluir ingredientes de la comarca de La Vera, de donde es originario.

HOY Cocina...

David Calvo, concejal de Plasencia

«La cocina es cuidarse a uno mismo y cuidar a los demás»

El concejal placentino convierte la cocina diaria en un gesto de equilibrio y bienestar

Juan Carlos Ramos

Juan Carlos Ramos

Sábado, 9 de agosto 2025, 07:55

En pleno agosto, en mitad del calor placentino, David Calvo abre las puertas de su casa con la frescura de alguien que conoce el valor ... de los pequeños gestos. Concejal de Servicios Sociales, Infancia y Familia del Ayuntamiento de Plasencia, Calvo representa una de las voces más cercanas del actual equipo de gobierno. Y también es, como se aprecia nada más entrar en su cocina, un apasionado de la alimentación equilibrada. «Hoy voy a preparar pasta negra con salmón fresco y un tomate del huerto de mi padre», adelanta mientras prepara los ingredientes con mimo. La receta, sencilla y nutritiva, es parte de su rutina desde que abandonó el nido familiar. Con apenas veinte minutos de preparación, este plato reúne sabor, textura y recuerdos personales.

