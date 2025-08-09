Elaboración: Pasta negra con salmón fresco
Sábado, 9 de agosto 2025, 09:09
1. Cocemos la pasta en agua con sal durante 8-10 minutos.
2. Laminamos dos dientes de ajo y los doramos en una sartén con un chorro de aceite de oliva virgen extra.
3. Añadimos el salmón en dados a la sartén y lo cocinamos hasta que esté bien dorado y suelte su jugo.
4. Incorporamos la nata para cocinar y dejamos reducir a fuego medio durante unos minutos, removiendo suavemente.
5. Escurrimos la pasta y la incorporamos a la sartén, mezclando bien para que se impregnen los sabores.
6. Cortamos el tomate en rodajas y lo aliñamos con aceite, orégano y pimentón de la Vera en escamas.
