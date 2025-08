«La cocina es cuidado y folclore»

Alba Baranda Domingo, 3 de agosto 2025, 07:53 Comenta Compartir

Sergio Gómez es un nombre extendido y puede que en Extremadura haya varios. Sin embargo, 'El gato con jotas' solo hay uno. Y además de ser único e inigualable, este artista multidisciplinar de 35 años, natural de Peraleda de la Mata, es el creador de la 'electrojota'. Se trata de un nuevo concepto musical en el que fusiona sonidos y letras de antaño con estilos contemporáneos, como la electrónica, el dance y hasta el reggaeton. Tiene por delante meses repletos de conciertos en la región y también fuera, como 'Agrocuir', en Ulloa (Galicia) y 'Bidasoa Festival', en Hondarribia (País Vasco). En octubre, este folclórico comprometido y sensible lanza nuevo álbum con el que se podrá «sentir desde otro plano las imágenes que llevamos marcadas desde la niñez».

–¿Quién le enseñó a hacer esta receta de patatas con costillas?

–La he aprendido de mi familia, de mi madre. Era un plato base de nuestra casa, «mu' socorrío», contundente y las costillas que traía Pedro 'el Tocinero' al mercadillo de Peraleda estaban tan ricas que había que chuparles el hueso hasta quedarte 'tupío'. Mis amigos de Madrid, donde vivo, en invierno siempre me piden quedar para que les haga este plato.

–¿Su sabor le transporta a algún momento específico?

–A mi casa, a mi familia, a la cocina de mi madre en Peraleda de la Mata, esperando con un plato de aceitunas o guindas en vinagre a que mi padre llegase de la cooperativa, se diese un manguerazo y se sentase a la mesa. Me recuerda a ese momento de compartir en familia, ver las noticias, escuchar sus conversaciones… En definitiva, aprender mucho desde la base, la humildad y el amor que nos han inculcado siempre. En esa cocina, con su bata y su mandil, su pinza puesta, estaba mi madre, con su rapidez habitual para prepararlo todo, entre tintineo de sartenes, cubiertos y grifos con agua corriendo. Con su «prueba esto, hijo. ¿Cómo está de sal?» nos demostraba la fuerza que tenía para alimentarnos a todos y que creciésemos sanos.

«Quienes han tenido la fuerza de mantener todas estas recetas y tradiciones han sido las mujeres»

«Te comes un trozo de patatera de Malpartida y te subes al escenario con muchísima fuerza»

–¿Qué peso tiene la gastronomía en el folclore?

–El capitalismo ha devaluado –entre otras muchas cosas– la cocina, por eso nos vamos a lo rápido, a las cosas precocinadas… Pero quienes han tenido la fuerza de mantener todas estas recetas y tradiciones, al igual que la oralidad y la música popular, porque la cocina no deja de ser folclore, han sido las mujeres. Son las guerreras de la tradición oral. El folclore abarca muchos ámbitos: gastronomía, técnicas, artesanía, cantes, bordados… Es un compendio de costumbres. La cocina es cuidado, es calidad, es amor.

–¿Qué tal se come estando de gira?

–Ahora quizás ya no tanto porque estamos mejor producidos y buscamos comer bien, sentarnos y no comer como los pavos, aunque hay días de bocadillos y no pasa nada. Pero con mi anterior proyecto, Trending Tipic, hemos estado en pueblos remotos donde solo nos daban triskis. Alguna vez hemos acabado de actuar sobre las diez y media de la noche y los dos bares que había en ese pueblo no nos podían atender porque tenían ya la cocina cerrada. Y hablando con las vecinas de la calle, por si ellas conocían algún sitio, una mujer llamada María nos metió por el zagúan de su casa para dentro y nos sacó una tortilla de patatas, unos pimientos... Si no llega a ser por las buenas mujeres extremeñas que nos han abierto siempre las casas y las bocas, que nos han llenado el buche, en muchos pueblos no hubiéramos comido, porque no están preparados en cuanto a logística.

–¿Pide algo en concreto para tomar en el camerino?

–He organizado festivales y otras producciones y sí que he visto cómo a veces la gente se pasa con las peticiones. Pero algo tan bonito como la música no se merece vicios. Quien los quiera, que se los pague. No hacen falta ni una mesa de cristal ni una botella de Johnnie Walker. Yo creo que cuatro cervecitas para compartirlas entre todo el elenco son suficientes para entonarse. Esto no deja de ser trabajo y el trabajo hay que cuidarlo y honrarlo. Lo que nosotros sí creemos que es muy necesario para coger fuerzas en el camerino suelen ser frutos secos, algo de fruta fresca y ya si se pudiera pedir un buen embutido ibérico extremeño... Imagínate, te comes un trozo de patatera de Malpartida y te subes al escenario con muchísima fuerza.

Así se preparan las patatas con costillas adobadas

Tiempo de preparación 20 minutos

Tiempo de elaboración 50 minutos

Tiempo total 70 minutos

Comensales 4 Categorías Guisos Ingredientes Patatas

Costillas de cerdo ibérico

Cebolla

Ajo

Pimiento rojo

Sal y pimienta

Pimentón de La Vera

Hojas de laurel Preparación 1. Marcamos las costillas en una olla a fuego alto para que se doren y cierren sus poros. Reservamos.

2. En la grasa que han soltado, hacemos a temperatura media un sofrito con la cebolla, los ajos y los pimientos. Se puede añadir aceite de oliva virgen extra si es necesario. Incorporamos las hojas de laurel, un poco de sal y pimienta.

3. Una cucharada de pimentón de la Vera y, muy rápido para que no se queme, removemos todo bien, añadimos las costillas reservadas, los trozos ya cortados de las patatas peladas y cubrimos con agua.

4. Rectificamos la sal, tapamos la olla y dejamos cocer 20 minutos.

