Cinco muertos en la N-430 en lo que va de año

David Pulido, joven de 19 años fallecido esta mañana en Acedera, es la tercera víctima mortal este año en la carretera N-430 a su ... paso por Extremadura y la quinta contando los accidentes registrados también en Castilla-La Mancha. Su nombre se suma así a los de Óscar y Francisco Javier, de 32 y 38 años, fallecidos en dos accidentes ocurridos a principios de año; pero también al de otro varón de 50 años fallecido en enero en la N-430 a su paso por Alcolea de Calatrava (Ciudad Real) y otro joven de 24 años a la altura de Luciana (Ciudad Real). Una lista negra que no para de crecer para para una carretera que en la última década ha contabilizado más de 50 conductores fallecidos.

El pasado 10 de enero se producía el primer accidente mortal de este 2023 a unos kilómetros de Santa Amalia perdiendo la vida Francisco Javier Clemente, de 32 años y natural de los Santos de Maimona. El siniestro consistió en un choque frontal entre un camión y la furgoneta que conducía el fallecido. El 13 de enero, en la provincia de Ciudad Real, también se veía implicado un camión en un choque frontal con un turismo que dejaba dos heridos graves y, dos días después, fallecía uno de ellos, un hombre de 50 años.

La tercera víctima mortal de este 2023 fue Óscar Corchuelo, de 38 años y vecino de la localidad pacense de Valdetorres, que el pasado 19 de enero perdía la vida tras chocar el coche que conducía contra otro camión en un punto de la N-430 próximo a Ruecas. Apenas diez días después, ocurría el accidente en Luciana que se cobraba la vida del joven de 24 años para cerrar un nefasto primer mes del año.

Día triste para nuestro club ⚫️



El que fuese jugador de nuestro juvenil esta pasada temporada, David Pulido, ha fallecido tras sufrir un trágico accidente de tráfico.



Desde el C.P Valdivia queremos mandar mucha fuerza a su familia y seres queridos en estos duros momentos 🖤 pic.twitter.com/TpQtvhrLKF — Club Polideportivo Valdivia (@_cpvaldivia) June 21, 2023

Así, los últimos accidentes mortales se remontaban al mes de enero, pero en este primer trimestre del año esta carretera ha registrado varios siniestros de gravedad. Uno de ellos ocurrió el pasado mes de mayo en el mismo punto kilométrico que el registrado este miércoles en el término municipal de Acedera, el 130. En este caso, un choque entre un turismo y una furgoneta se saldó con ocho heridos leves, entre ellos, dos menores de 7 y 14 años. También en abril de este año, un hombre resultó herido de gravedad tras una salida de vía en esta carretera a la altura de Ruecas.

Plataforma N-430

Tres accidentes mortales en Extremadura que, al igual que el ocurrido este miércoles, tienen como factor común la presencia de un camión en las circunstancias del siniestro. Algo que apunta como determinante Saturnino Alcázar, alcalde de Herrera del Duque y portavoz en Extremadura de la Plataforma N-430. «Es la tónica de la carretera, el problema son los vehículos pesados que son los que ralentizar la circulación y nos obligan a cometer imprudencias en los adelantamientos o maniobras peligrososas», explica sobre lo acontecido.

Asimismo, dice que tras los accidentes del pasado mes de enero, la plataforma ya solicitó una entrevista al Ministerio de Transportes para intentar agilizar la redacción del estudio informativo para el desdoblamiento de esta vía, «nos parecen plazos excesivos y volvemos a insistir en que nos den una reunión para que cuanto antes se empiecen a licitar las obras y no nos vayamos a años. En ese sentido, avanza que en el caso de no obtener respuestas, no descartan movilizaciones.

«Llevábamos un tiempo sin accidentes mortales, pero nuevamente nos encontramos con la triste realidad; es un día triste y lamentable, se cobra una vida más y encima de un chaval joven, es una desgracia grandísima», lamenta Alcázar en declaraciones al diario HOY.

Cabe recordar que, según los estudios de aforos realizados por la Demarcación de Carreteras de Extremadura, la Intensidad Media de Tráfico (IMD) de la N-430 es de más de 10.600 vehículos al día.