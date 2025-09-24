Cinco detenido por retener, golpear y amenazar a un vecino de Zafra

Uno de los detenidos por la Guardia Civil. En detalle, el arma empleada en el ataque, que resultó ser simulada.

R. H. Miércoles, 24 de septiembre 2025, 11:24

La Guardia Civil ha detenido a tres hombres y dos mujeres, vecinos de Zafra y Burguillos del Cerro, por retener, golpear y amenazar con una pistola a un hombre en una vivienda del municipio zafrense.

La investigación se inició el pasado 21 de agosto, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de la actuación violenta de varias personas contra un vecino de Zafra, al que consiguieron introducir a la fuerza en el interior de un vehículo.

Con las gestiones desarrolladas por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil en Zafra, se pudo averiguar la identidad de la víctima, quien confirmó a los agentes haber sufrido el violento ataque por parte de varias personas.

Tras ser introducido en un vehículo, el hombre fue conducido hasta una vivienda donde fue golpeado, amenazado e intimidado con un arma de fuego, indica el instituto armado en nota de prensa.

Una vez que los investigadores tuvieron ubicado el inmueble utilizado por los supuestos autores de la acción delictiva, y ya sabiendo la identidad de los presuntos atacantes, la Benemérita desplegó un dispositivo especial para tratar de detenerlos. La operación dio sus frutos la pasada semana, cuando diferentes unidades, pertenecientes a la Compañía de la Guardia Civil de Zafra y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Badajoz, se consiguió localizar a los cinco implicados.

Durante el desarrollo del operativo, se recuperó la pistola utilizada en la comisión de los hechos, comprobando que tenía características visibles para creer que pudiera ser real, aunque se trataba de un arma simulada.

Ampliar Un agente de la Guardia Civil localiza la vivienda de Zafra en la que se cometió la agresión. G. C.

Al juzgado de Zafra

Con las pruebas incriminatorias, fueron detenidos como presuntos autores de los delitos de detención ilegal, agresión, amenazas y tenencia ilícita de armas, instruyéndoles las correspondientes diligencias. Posteriormente, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Zafra. Ahora la Guardia Civil continua con la investigación para tratar de averiguar las motivaciones que llevaron a los detenidos a perpetrar estas acciones violentas contra el vecino de Zafra.