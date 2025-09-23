El chip permitirá identificar al dueño del caballo que provocó el accidente mortal en la carretera de Olivenza

Esta mañana el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, ha sido preguntado por el accidente mortal ocurrido en la Ex-107, a seis kilómetros ... de Badajoz, donde un hombre de 35 años que conducía un Volkswagen ha impactado contra un caballo. El conductor ha fallecido en el instante. Según Quintana, el animal, que también ha muerto, llevaba chip, lo que permitirá identificar a su propietario.

Al respecto, esta cuestión se contempla en el Artículo 1.905 del Código Civil español, que responsabiliza al poseedor del animal por los perjuicios que este cause, incluso si se le escapa o extravía, a menos que el daño provenga de fuerza mayor o culpa exclusiva de la víctima. «El poseedor de un animal, o el que se sirve de él, es responsable de los perjuicios que causare, aunque se le escape o extravíe. Sólo cesará esta responsabilidad en el caso de que el daño proviniera de fuerza mayor o de culpa del que lo hubiese sufrido», reza el artículo.

En cuanto a esas causas de fuerza mayor que cesarían esa responsabilidad pueden tenerse en cuenta si el incidente se produce por un evento imprevisible e inevitable, como un desastre natural, por ejemplo.

Son varias las fincas donde hay caballos alrededor del lugar donde esta madrugada se ha producido el accidente. En este tipo de casos lo normal es que el titular del caballo tenga un seguro de responsabilidad civil.

Animales en la carretera

Los accidentes de tráfico causados por animales son a menudo objeto de investigación y aparecen en las estadísticas de siniestralidad vial. En los últimos años son las distracciones causadas por el móvil y el consumo de alcohol y drogas los factores que están detrás de la mayoría de accidentes. Sobre la implicación de animales también se hacen estudios. En la última década, en España, los accidentes de tráfico contra animales se han incrementado un 145%, si bien es cierto que en 2024 se redujeron levemente respecto a 2023 (-2,7%); y en los últimos tres años la cifra se ha mantenido estable, según el VII Informe del Centro de Estudios y Opinión 'Ponle freno-Axa' de Seguridad Vial.

El jabalí -prosigue el estudio de Axa- sigue siendo la principal amenaza para los conductores. En 2024 fue el responsable del 45% de todos los accidentes, seguido del corzo (con un 22%) y el perro (con un 16%). Los tres acaparan 8 de cada 10 siniestros en carretera contra animales. En cuanto a la estacionalidad de estas tres especies, se observa que el jabalí concentra un mayor número de siniestros durante los últimos y los primeros meses del año, llegando a representar la mitad de ellos. El corzo, en cambio, es responsable de un mayor número de accidentes durante la primavera y parte del verano. El perro, finalmente, tiene un comportamiento en su siniestralidad más estable a lo largo de todo el año. En cuanto al caballo (equinos), como acaba de ocurrir este martes en Badajoz, este ocupa la séptima posición. Y es que, después del ciervo, aparece el ciervo (5,2%), gato (3,9%), zorro (3,3%), equino (1,3%), ave (1,3%), liebre (0,8%), bovino (0,7%).

Por otro lado, el podio de las Comunidades Autónomas que concentran el mayor número de accidentes de tráfico contra animales sigue siendo, en orden de mayor a menor, Castilla y León, Galicia y Cataluña. Solo ellas tres concentran más de la mitad de los accidentes. En cuanto a la siniestralidad por provincia ninguna de las extremeñas está entre las 11 de España que más siniestros relacionados con animales registran, según el estudio de la aseguradora Axa.