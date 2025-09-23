HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Punto de la carretera de Olivenza (Ex-107) donde ha ocurrido el accidente mortal al escaparse un caballo.

Punto de la carretera de Olivenza (Ex-107) donde ha ocurrido el accidente mortal al escaparse un caballo. Ángel Marquez

El chip permitirá identificar al dueño del caballo que provocó el accidente mortal en la carretera de Olivenza

En la última década los accidentes con animales se han incrementado en un 145%, siendo el jabalí (45%) el más presente en las estadísticas de siniestralidad vial mientras que los equinos están en séptima posición (1,3%)

J. López-Lago

J. López-Lago

Martes, 23 de septiembre 2025, 21:09

Esta mañana el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, ha sido preguntado por el accidente mortal ocurrido en la Ex-107, a seis kilómetros ... de Badajoz, donde un hombre de 35 años que conducía un Volkswagen ha impactado contra un caballo. El conductor ha fallecido en el instante. Según Quintana, el animal, que también ha muerto, llevaba chip, lo que permitirá identificar a su propietario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre de 35 años tras chocar su coche con un caballo en la carretera de Olivenza
  2. 2 Muere un hombre de 35 años tras chocar su coche con un caballo en la carretera de Olivenza
  3. 3 Una pelea en Badajoz deja ocho detenidos y varios policías heridos
  4. 4 La tienda de El Faro que estrena nuevo local este miércoles en Badajoz
  5. 5 Ingresa en prisión uno de los detenidos tras la reyerta mortal de Cáceres investigado por homicidio
  6. 6 El hermano de Pedro Sánchez y Gallardo se sentarán en el banquillo
  7. 7

    Condenan al alcalde de Torremejía por dar un puñetazo a un vecino y zarandear a su madre
  8. 8 Jonathan, el joven muerto en una reyerta en Cáceres, un apasionado por el baile al que llamaban Pirlo
  9. 9 Varios jóvenes moralos, investigados por la reyerta mortal de Cáceres
  10. 10 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El chip permitirá identificar al dueño del caballo que provocó el accidente mortal en la carretera de Olivenza