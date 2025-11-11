La Junta declara de interés regional el proyecto del centro de datos de Badajoz

12:06

Termina la rueda de prensa. El Consejo de Gobierno ha declarado PREMIA un proyecto para la creación de un centro de computación de datos e inteligencia artificial en Badajoz y ha dado luz verde a una inversión de 4,9 millones para el Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético. Además, ha aprobado una convocatoria de ayudas para contrataciones en el marco del programa Escala (7,5 millones), otra destinada a pymes que impulsen campañas de captación de fondos mediante crowdfunding (300.000) y dos convocatorias en asuntos sociales para financiar proyectos de atención a personas con deterioro cognitivo (2,2 millones) y para el programa de prevención con familias y menores en riesgo (1,2 millones), además de autorizar la mejora y acondicionamiento de varios caminos rurales en la provincia de Cáceres (1,3 millones).