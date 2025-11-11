La Junta declara de interés regional el proyecto del centro de datos de Badajoz
El Consejo de Gobierno aprueba una inversión 4,9 millones para el Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético
Cáceres
Martes, 11 de noviembre 2025, 12:18
12:06
Termina la rueda de prensa. El Consejo de Gobierno ha declarado PREMIA un proyecto para la creación de un centro de computación de datos e inteligencia artificial en Badajoz y ha dado luz verde a una inversión de 4,9 millones para el Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético. Además, ha aprobado una convocatoria de ayudas para contrataciones en el marco del programa Escala (7,5 millones), otra destinada a pymes que impulsen campañas de captación de fondos mediante crowdfunding (300.000) y dos convocatorias en asuntos sociales para financiar proyectos de atención a personas con deterioro cognitivo (2,2 millones) y para el programa de prevención con familias y menores en riesgo (1,2 millones), además de autorizar la mejora y acondicionamiento de varios caminos rurales en la provincia de Cáceres (1,3 millones).
12:01
Sobre la denuncia de USO por la prohibición de teletrabajo en los paros convocados, Manzano señala que «lo que tiene que saber el sindicato es lo que negoció y aprobó en el decreto de teletrabajo. En ese texto se dice que en esta situación concreta se suspende el teletrabajo. Conocían el texto y no se presentaron alegaciones en su desarrollo».
11:59
Sobre que Medio Ambiente haya aprobado la A-81 entre Badajoz y Zafra, «nuestra valoración siempre va a ser positiva en todo aquello que sea favorable a nuestra región. Queda muchísimo por hacer e invertir en una comunidad autónoma que no tiene las conexiones de las que sí cuentan los ciudadanos de otros territorios».
11:56
Sobre la denuncia del PSOE acerca de la posible vulneración de la ley electoral por un vídeo de la propia portavoz informando de los acuerdos de un Consejo de Gobierno a través de las redes sociales: «Una de las obligaciones del Gobierno es trasladar información a la ciudadanía y lo hacemos a través de las ruedas de prensa en las que desgranamos los acuerdos del Consejo de Gobierno. Esa información también se tiene que trasladar por otro tipo de canales. En ningún caso se han trasladado logros ni inaugurado obras. Yo al partido socialista les emplazo a que examine la ley».
11:53
Sobre el 'data center' de Badajoz, «se ha valorado adecuadamente cuando se ha examinado el proyecto, entiendo que se va a poder hacer y si no, la calificación de interés autonómico no habría sido desarrollada».
11:51
Turno de preguntas.
11:49
También se ha autorizado una inversión de 1,3 millones de euros para mejorar y acondicionar caminos rurales de La Vera, Jerte, Las Hurdes y Sierra de Gata.
11:48
Dos convocatorias aprobadas en materia de asuntos sociales: 2,2 millones de euros en la financiación de proyectos de atención a personas con deterioro cognitivo por parte de empresas sin ánimo de lucro y 1,2 millones de euros para financiar el programa de prevención con familias y menores en riesgo social en 2026, que desarrollan ayuntamientos y mancomunidades.
11:47
El Consejo de Gobierno da luz verde a una inversión de 4,9 millones de euros para que el Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético siga avanzando. «Va a ser un referente en almacenamiento de energía a nivel internacional».
11:46
Ya son 12 los proyectos reconocidos como de interés autonómico, lo que reduce los plazos y los trámites administrativos.
11:45
La empresa prevé inversiones por valor de 1.913 millones de euros y la creación de 330 puestos de trabajo. Se estima que las obras habrán finalizado en 2031.
11:45
Más cosas. Se aprueba como PREMIA un proyecto para la creación de un centro de computación de datos e inteligencia artificial en Badajoz. «Es un proyecto innovador que va a contribuir a la transformación digital y a la modernización del tejido empresarial en Extremadura», añade Manzano.
11:43
Dos líneas de ayudas: por un lado, crowdfunding de recompensas para apoyar nuevos proyectos o servicios que se encuentran en fase inicial y por otro, de inversión para apoyar el trabajo de empresas innovadoras.
11:42
Otro asunto. Autorizada una convocatoria destinada a las pymes que impulsen campañas de captación de fondos mediante crowdfunding. Inversión: 300.000 euros. Beneficiarios: 22 pymes y autónomos extremeños.
11:41
En la última convocatoria se realizaron 511 contrataciones. Ahora se esperan alcanzar las 600.
11:40
El Consejo de Gobierno aprueba nuevas medidas para incentivar la generación de empleo. Es una convocatoria de ayudas para contrataciones en el marco del programa de formación y empleo Escala. Inversión: 7,5 millones de euros.
11:39
¡Comienza la rueda de prensa!
11:35
Comparece la portavoz del Gobierno regional, Elena Manzano.
11:30
¡Hola a todos y todas! La Junta de Extremadura informa sobre los acuerdos adoptados en la reunión del Consejo de Gobierno celebrada en la mañana de este martes.
