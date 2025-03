El Carnaval de Las Hurdes se abona a la polémica

Singular, heterodoxo, único, arcaico, desinhibido, anticompetitivo, fraternal, libertino y libertario. Con estos nueve adjetivos define al 'Carnaval jurdanu' la corrobra Estampas Jurdanas, el grupo ... que hace más de tres décadas rescató del olvido las carnestolendas históricas de la comarca, que en los últimos años salen casi a polémica por edición. La de esta vez es especialmente subida de tono, y tiene cuatro protagonistas: los ayuntamientos de Caminomorisco y Nuñomoral, la citada corrobra y la Mancomunidad de Municipios. Esta última entidad celebró el pasado jueves una reunión extraordinaria para intentar zanjar la disputa respondiendo a una cuestión clave: dónde debe celebrarse la fiesta. Pero no parece haberlo logrado.

Tradicionalmente, se representa en una población cada año, según el turno rotatorio acordado hace años por la Mancomunidad. Pero esta vez se han convocado dos, en El Gasco y en Arrolobos, alquerías de Nuñomoral y Caminomorisco respectivamente. Y para la misma fecha, el sábado 18. Y los dos Consistorios defienden que les toca a ellos. Y a fecha de hoy, ninguno ha desconvocado la cita.

Estampas Jurdanas considera que ha de celebrarse en Arrolobos, y cuando se enteró de que se estaba anunciando en El Gasco, emitió un comunicando calificando a esa propuesta como «falso carnaval». «El 'Carnaval jurdanu', denominado 'Entrueju' por la gente mayor –explica el colectivo–, se ha venido celebrando durante más de treinta años sin incidencia alguna, pero todo fue alcanzar el título Fiesta de Interés Turístico Regional y comenzar los problemas».

Ampliar Uno de los personajes de la fiesta. hoy

Esa distinción se la concedió la Junta de Extremadura en el año 2017, como reconocimiento a una propuesta que «fue sacada de sus cenizas, salvaguardada y puesta en valor por los compañeros de la corrobra, tras un intenso trabajo de investigación de campo», sitúa el propio colectivo. Sus integrantes suelen encargarse de organizar la cita y de los 'rejuijus' (representaciones), que tienen una gran variedad de personajes y escenas ('El Pidiol', 'El rey del entrueju', 'La pruseción del Morcillu' o 'El arcaldi mozu', entre otros muchos). Todo tiene una base antropológica, obtenida de fuentes documentales y testimonios orales.

«Nuñomoral alegó el covid para no celebrarlo el año pasado, cuando ya no había restricciones ni directrices que impidieran el festejo» gervasio martín Alcalde de Caminomorisco (PSOE)

«En el año 1991 se acordó con los alcaldes de la Mancomunidad que la fiesta se celebraría siempre el 'Sábadu Gordu del Entrueju' (Sábado de carnaval) y que la sede iría rotando por las alquerías y aldeas de la comarca», explica Manuel Roncero, portavoz de la corrobra. «En 2018 –continúa– en Casares de Hurdes, el alcalde decidió cambiar de fechas y la corrobra no acudimos. En 2019 tocaba en Cabezo, pero el alcalde quería que fuera en Ladrillar, y tras mucha lucha, logramos que fuera en Cabezo y resultó ser una de las mejores ediciones. En 2020 fue en Pedro Muñoz y salió muy bien también. En 2021 no se celebró por el covid».

«Decisión electoralista»

«El año pasado –asegura Estampas jurdanas en un comunicado–, el alcalde de Nuñomoral no quiso celebrarlo en El Gasco, que es donde tocaba, argumentando absurdas razones, ya que a él le interesaba hacerlo este año porque hay elecciones municipales, y por ello le pasó la pelota al Ayuntamiento de Caminomorisco, pero este le dio un chute a esa pelota y la envió por donde había venido». «El Ayuntamiento de Nuñomoral –sigue el grupo– ha tenido que vaciar todo el contenido del programa que sacó a la calle, al estar expuesto a una denuncia por plagio, ya que el 'Carnaval jurdanu', con todos los actos que lleva aparejados, está registrado oficialmente en la Administración por la corrobra».

Ampliar El Carnaval hurdano destaca por su base antropológica y la variedad de sus personajes. hoy

El aludido es Juan Carlos Sendín, regidor de Nuñomoral y sus alquerías por el PP. «El año pasado no se pudo celebrar por el covid –asegura–, y cualquiera entiende que lo razonable es que quien no ha podido acogerlo por esa razón de peso, sea la sede al año siguiente. Así se le hizo ver desde la Mancomunidad al Ayuntamiento de Caminomorisco, al que se le enviaron cuatro comunicaciones informándole de que este año tocaba en El Gasco. Pero ese Consistorio las ignoró todas y siguió para adelante con la organización del Carnaval en su alquería de Arrolobos».

«La corrobra Estampas Jurdanas no tiene la exclusividad del Carnaval hurdano» JUAN CARLOS SENDÍN Alcalde de Nuñomoral (PP)

En cuanto a la corrobra, Sendín afirma que «se excede en sus competencias». «Estampas Jurdanas –plantea el regidor de Nuñomoral– no tiene la exclusividad del Carnaval de Las Hurdes, que no le pertenece ni a ellos ni a mí, sino a toda la comarca, a sus vecinos. Según lo plantean ellos, si mañana se discolvieran, desaparecería el Carnaval hurdano, lo cual es un sinsentido. Ellos son un grupo de intérpretes, pero hay otros. A mí me gustaría que la fiesta de este año en El Gasco la representaran ellos, por el prestigio que tienen, pero si ellos no lo hacen, hay otros intérpretes que pueden representar a los personajes del Carnaval y hacerlo muy bien. De hecho, ellos faltaron al último celebrado en Casares y la fiesta se celebró».

¿Y qué opina el alcalde de Caminomorisco? El socialista Gervasio Martín se ha expresado en un comunicado firmado por él y publicado en las redes sociales del Ayuntamiento. «En 2022 le tocaba a Nuñomoral –sitúa–, por sentido común ya que no pudo acogerlo en 2021 por el covid. Pero no lo organizó, alegando la pandemia, un motivo injustificado porque entonces ya no había restricción alguna, ni ninguna directriz que aconsejara la no celebración, y de hecho se celebraron en la comarca y en toda Extremadura eventos con mayor afluencia de público».

«El 'Carnaval Jurdanu' y todos los actos que conlleva está registrado oficialmente en la Administración por nosotros» corrobra estampas jurdanas

En ese comunicado, Martín explica que este año le toca a su pueblo, y que así se lo hizo saber al presidente de la Mancomunidad a principios de diciembre. Este le contestó que no, que le tocaba a Nuñomoral. El jueves, los siete alcaldes votaron dónde la propuesta de la Mancomunidad defendiendo que debe celebrarse en El Gasco (Nuñomoral). «Hubo cuatro votos a favor, dos abstenciones y uno en contra», detalla Juan Carlos Sendín, que cree que «la corrobra está traicionando al Carnaval hurdano».

«La Mancomunidad se salta el turno rotatorio sin acuerdo plenario previo, por lo que pediremos la responsabilidad que proceda», dice el regidor de Caminomorisco. «Me gustaría que este asunto acabara en manos de un juez», afirma su colega de Nuñomoral. Y los dos piden perdón a los ciudadanos. Es lo único en lo que coinciden.