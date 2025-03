Adiós a Carlos Saura, el director que llevó al cine la matanza de Puerto Hurraco

Verano de 2003. El director Carlos Saura (que este viernes fallecía a los 91 años) comienza la grabación de 'El séptimo día', una película ... inspirada en los sucesos que ocurrieron en agosto de 1990 en el municipio pacense de Puerto Hurraco. Aquel día, murieron nueve personas a manos de los hermanos Antonio y Emilio Izquierdo, que instigados por sus hermanas, provocaron una matanza que tuvo su origen en el enfrentamiento de esta familia con los Cabanillas. Además, hirieron a otras doce personas. La cinta provocó una polémica con el entonces presidente de la Junta, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, y en la que también estuvo involucrado el consejero de Cultura.

El rodaje, que se llevó a cabo en la provincia de Segovia, se convirtió en una de las noticias del verano. Rodríguez Ibarra comparó a Carlos Saura con «un paparazzi que se esconde entre los matorrales, cerca de Segovia, procedente de Nueva York, que mete un teleobjetivo pero que está muy lejos, y al final ofrece una imagen robada, tenebrosa, oscura y lejana», criticando de esta forma que llevara a la pantalla el caso de Puerto Hurraco.

«El asunto de que fuera Extremadura y este pueblo en concreto no tenía mayor importancia, más allá de que hay una apoteosis de algo malvado sucediendo, un mal que no se sabe de dónde sale, pero que puede ocurrir en Puerto Hurraco, en Nueva York o Londres», explicó el autor del guion, Ray Loriga. «No se trata de un documental. Simplemente, se recoge una historia para hacer otra de ficción», añadió.

En cuanto a las protestas y descalificaciones que se vertieron en contra de la producción, aseguró que «si la gente que quiere ver ahí a los enemigos, mala cosa. Aparte de que si alguien se inspira en un suceso que ocurre con tal impacto y está en la prensa, tiene su derecho a hacerlo. Es algo que se puede contar. Igual que si hay un huracán o la desgracia del chapapote». Asimismo, Loriga también apuntó oportunismo político. «Para manchar al señor Carlos Saura hace falta algo bastante más grande. Así que corramos un tupido velo. Creo que este país debe más a sus artistas que a sus políticos», añadió.

Rodríguez Ibarra también criticó la actitud de Saura con respecto a que el rodaje se realizara en Segovia, diciendo que «ni siquiera viene aquí para que, por lo menos, quede algo de beneficio».

Asimismo, defendió al entonces consejero de Cultura de la Junta, Francisco Muñoz, al que Andrés Vicente Gómez, productor de la película, tachó de analfabeto después de que Muñoz calificara a Saura como un «director mediocre».

Estreno de la película

En 2004, Carlos Saura estrenaba su película 'El séptimo día' con un reparto encabezado por Juan Diego, José Luis Gómez y Victoria Abril. La cinta obtuvo cuatro nominaciones a los Premios Goya: mejor director, mejor actriz de reparto, mejor actor de reparto y mejor dirección artística.

Aunque previamente el productor de la película había asegurado que Carlos Saura estaba «muy disgustado», tras el estreno, el director aseguró que la polémica «me ha importado un pepino, no he hecho ningún caso, casi ni me he enterado porque me daba lo mismo».

«Yo tenía una idea muy clara de la película que quería hacer y la íbamos a hacer de todas formas; pero sí me ha parecido que hacer un juicio sobre algo que no se conoce, y por parte de personas que yo respetaba, mucho más antes que ahora, me parece una barbaridad», explicó Carlos Saura.

«Lo menos que podían haber hecho es hablar con nosotros para saber lo que íbamos a hacer, de forma amigable; pero que hagan juicios de valor sin haber leído el guión ni saber nada me parece una barbaridad», abundó.

«La polémica me trae al fresco. No veo razón para polemizar con nadie. Además, una vez que he hecho la película, me desentiendo porque la obra ya pertenece al productor», añadió entonces.

Por su parte, el productor de la película opinó que las declaraciones de Ibarra eran «un acto de populismo, una burrada, una metedura de pata« y añadió: «Espero que cuando vea la película se arrepienta y pida excusas».