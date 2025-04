«Cargo en las estaciones gratuitas y en mi casa con una alargadera que saco por la ventana»

Un cable cuelga de la ventana de una casa, pasa por encima de la acera y termina en la parte de atrás de un coche ... blanco. No es una imagen que se vea todos los días, pero sí se ha hecho habitual en la barriada de María Auxiliadora de Badajoz. Es la forma que tiene Juan Lemus de cargar su vehículo eléctrico y un proceder que le ha hecho conocido entre sus vecinos. «Me parece muy bien, puede hacerlo sin molestar a nadie, pero me hace mucha gracia cuando lo veo», dice una persona que sale de la farmacia próxima a la vivienda de Juan.

Hace más o menos un año que este vecino se compró un pequeño vehículo eléctrico. «Ese huevo que ves ahí», sonríe al señalar desde la puerta de su casa un coche de la marca Citroën aparcado a poco más de 20 metros de distancia en su misma calle.

«Aprovecho los domingos, porque hay menos movimiento y puedo aparcar cerca de la puerta» Juan Lemus Vecino de Badajoz

Juan vive en una casa unifamiliar y cuando tiene que cargar su vehículo trata de aparcar bajo una de las ventanas que dan a la calle. No siempre puede. Un pequeño camión de reparto y un turismo se lo impedían en la mañana del martes. «Normalmente aprovecho los domingos, cuando hay muchos menos coches en la zona», afirma el propietario del coche. «Con una alargadera llego de sobra», insiste.

Lo que hace es pasar el cable a una altura que no moleste a los viandantes y estar pendiente el tiempo que dura la carga. No es mucho. En parte porque tiene una batería pequeña –«de 14 kW/h, porque es un vehículo urbano», explica Juan– y también porque utiliza los puntos de recarga gratuitos que hay en la ciudad de Badajoz. «Suelo ir al de Ifeba, que en una media hora me carga el 80% de la batería y el resto lo cargo en casa en un enchufe normal», detalla, al mismo tiempo que reconoce que el cambio de vehículo de combustión al eléctrico le ha salido muy rentable.

Aumento de vehículos

Allí siempre suele coincidir con algún otro conductor. Cada vez hay más vehículos eléctricos circulando y en los puntos de recarga repartidos por la región se nota. La semana pasada la Diputación de Badajoz hizo públicas las estadísticas del primer semestre del año y las 30 electrolineras –21 ellas de recarga lenta, de 22 kW, y las nueve restantes de 50 kW– tuvieron más de 600 usuarios que hicieron cerca de 7.500 recargas.

En ese mismo periodo, en el primer semestre, en Extremadura se matricularon 231 vehículos eléctricos, un incremento del 48% respecto a 2021. Coches que utilizarán los puntos de recarga.

Como Juan solo utiliza el suyo para moverse por la ciudad, ya que tiene una autonomía de unos 95 kilómetros y es un modelo muy básico –sin aire acondicionado, por ejemplo–, no tiene que cargarlo muy a menudo. Eso sí, cuando lo hace en su barrio se enteran.