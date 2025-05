El campo y la hostelería afrontan un verano con falta de mano de obra

Contratos de menos de 90 días

La reforma laboral ha modificado los tipos de contratos y reducido los eventuales a situaciones muy concretas. Sin embargo, los clásicos contratos temporales –pese a que cada vez son menos– que los estudiantes firman en verano no han sufrido modificaciones. Se permite que, por circunstancias de la producción, se hagan contratos temporales siempre que no superen los 90 días de trabajo al año. Es un límite que los trabajos veraniegos no suelen superar.