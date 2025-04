Los empresarios insisten: falta mano de obra

JOSÉ TOMÁS PALACÍN Viernes, 4 de febrero 2022, 13:00 Comenta Compartir

En Extremadura falta mano de obra en el campo. Así lo llevan asegurando desde hace tiempo empresas y organizaciones agrarias. Añaden que es una de las dificultades más grandes a las que se enfrenta el sector agrario en la región de entre todas las que tiene.

Durante los meses de mayor recolección de fruta –de mayo a agosto– la región ha tenido casi un 20% de paro, con una media de alrededor de 100.000 desempleados. ¿Cómo es que falta la mano de obra? Miguel Ángel Gómez, gerente de Afruex, señala que cada vez les cuesta más encontrar trabajadores. «Somos la última región que queda todavía con trabajadores autóctonos. Las demás han tenido que irse fuera a buscarlos».

Para ellos es fundamental encontrarlos, ya que, menos en centrales, todo se hace a mano. Necesitan trabajadores. Y si no los encuentran –avisa– tendrán que «buscar trabajadores de donde sea: Marruecos, Rumanía...».

«No falta mano de obra; se rehúye al campo porque faltan derechos y salarios dignos» Saturnino Lagar CC OO

«Si esto sigue así, tendremos que empezar a buscar trabajadores de donde sea» Miguel Ángel Gómez Afruex

Gómez considera una «incongruencia» las cifras de paro que hay y que no se encuentre personal. «Y también está el problema de los mayores de 52 años, prejubilados, que no quieren trabajar porque por cada jornada les quitan parte de su jubilación. Trabajarían para recibir un poquito más de lo que cobrarían sin hacerlo».

Y apunta a las prestaciones. Asegura que se cobra más por trabajar, pero que al contar con subvenciones para comedores en colegios o para libros no les compensa. Estas ayudas se dan por renta y muchos parados, para no superar ese nivel y optar a ellas, no trabajan, afirma.

Una posible solución que aporta Gómez es mantener las prestaciones... y que puedan trabajar. «Pero siempre dados de alta, ya que pueden trabajar en negro, lo que perjudica a las explotaciones por las inspecciones».

La solución, ¿fuera?

Por su parte, Luis Cortés, secretario técnico de La Unión Extremadura, pregunta: «¿No sería más sensato pagar un paro digno pero solo en los meses en los que no puedan trabajar?».

Apunta también que en cuanto un trabajador trabaja de 20 a 40 jornadas (peonadas), ya tiene asegurada la ayuda. «Y como suele haber tres miembros de la unidad familiar que cobran ese dinero...».

«El sistema no funciona, el presidente de la Junta de Extremadura, Fernández Vara, lo reconoció en la manifestación del pasado 2 de diciembre. Que con más de un 20% de paro tengamos que recurrir a mano de obra extranjera y que todos los años denunciemos que no hay la suficiente para alcanzar la campaña de recolección, demuestra algo no está bien».

Según él, Vara le dijo que «o se llegaba a un acuerdo con Sudamérica para la mano de obra o en Extremadura desaparecen los cultivos sociales».

Cortés revela: «Yo le dije que cómo podía decir eso, cuando teníamos más de 100.000 parados solamente en el sector agrario. Esto es así tal y como nos lo dijo el presidente Vara. Que se iba a entrevistar con algunos embajadores de Sudamérica para poder hacer convenios de trabajadores que se vayan cuando se acaben las recolecciones. Si la única solución es esa, cualquiera puede decir que algo no funciona».

Desde la Junta aseguran que no tienen constancia, «ni de dichas declaraciones ni de unas hipotéticas negociaciones con embajadas». Sin embargo, el pasado martes Vara pidió en el Foro HOY-Santander que se abra una «nueva vía de migración ordenada» porque la región necesitará 10.000 trabajadores al año, «que aquí no tenemos».

Por otro lado, Saturnino Lagar, secretario general de CC OO de Industria de Extremadura, afirma que con el volumen de desempleo que tiene la región no falta mano de obra. «Lo que está claro, y es evidente, es que lo que falta son derechos y salarios dignos. La gente rehúye al campo porque el campo está sin derechos». Asimismo, añade que el campo tiene un convenio colectivo que lleva más de año y medio negociándose. Y que se están aplicando ahora los salarios mínimos interprofesionales, algo que «no es atractivo» para que la gente decida trabajar en el campo de forma clara.

Mejor pagados

Para Lagar, el problema es que la gente opta por otros trabajos que están mejor remunerados. «Incluso optan por irse a otros lugares a trabajar al mismo sector, como la vendimia en Francia o cogiendo fresas en Huelva. Porque les pagan bien. Si la gente no opta por trabajar en el campo es porque hay sitios donde ganan más dinero. Y donde tienen más derechos reconocidos».

Apunta también que todavía no ha visto decir a un agricultor que se han tenido que tirar toneladas de fruta, de aceitunas, de uva porque no hayan tenido mano de obra para recogerla. «Ellos siempre reiteran la falta de mano de obra, pero nunca se queda en el campo nada sin recoger. Lo que pasa es que, para los picos altos de mano de obra quieren disponer de una que sea fácil, barata. Y eso lo consiguen a través de contingentes que vengan de fuera».

Ricardo Salaya secretario general en UGT-FICA, también apunta varias razones: despoblación, menos en zonas de regadío; población envejecida; prejubilaciones y sobre todo que es un trabajo «precario».

«Parece ser que cualquier aumento de los costes se protesta, pero se asume. Eso sí, cuando hablamos de salarios, todo se racanea y se discute. Son pocos meses de mucho trabajo, donde gran cantidad de trabajadores tienen también que desplazarse. ¿Quién paga el viaje o el alojamiento? Es normal que haya gente que no quiera ir a trabajar al campo en estas condiciones. Y hacen muy bien, según mi punto de vista».