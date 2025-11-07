La Campiña de las Orquídeas

Hace unos días, les contaba que los gintonics y el litro de aceite están a ocho euros. Acabo de descubrir que en los bares de ... Villagarcía de la Torre y en su supermercado El Payex, el gintonic cuesta cuatro euros y el litro de Aove, 3,99. Un motivo más para acercarnos a la Campiña Sur y complementar el apartado compras del viaje con chacina y carnes ibéricas en Azuaga, Llerena y Casas de Reina y endulzarlo en las pastelerías Olga, Castillo o Vargas de Azuaga.

Pero además del anzuelo de las compras, esta comarca del sureste de Badajoz nos tienta también con el acicate de la cultura, sustanciado en los Terruños Literarios, que organiza en la comarca la asociación Universo Hipatia con el apoyo económico de la Diputación de Badajoz. Me detalló esta actividad la escritora Chus García, que vive en Fuente del Arco.

Han organizado Terruños Literarios en Villagarcía de la Torre, donde prepararon unas migas y destacaron la figura de José Rodríguez Chaves, un villagarciano que fue abogado entre Bilbao y Madrid, además de escritor. Todo un descubrimiento literario que hoy da nombre a la biblioteca de Villagarcía. También han organizado Terruños en la mina de la Jayona, en la charca de Trasierra, donde se volcó el pueblo entero, y en Llerena, con la participación del narrador de cuentos Patxi Difuso. Hubo cena poética en Casas de Reina y en Reina celebraron un Terruño Literario en la ermita del castillo el pasado sábado 1 de noviembre. Acabarán el año en Azuaga, a cuya Casa de Cultura acudirá la escritora Alicia Andrés en diciembre.

Además, Universo Hipatia ha impulsado el Centro de la Orquídea en la estación de tren de Fuente del Arco, donde se difunden y explican las 35 variedades de orquídeas que hay en la Campiña. No podemos olvidar los talleres literarios organizados por Aupex, la Asociación de Universidades Populares de Extremadura, en Llerena, con la participación de amantes de la literatura y la visita de varios escritores consagrados.

En el viaje por la Campiña Sur, me llamaron la atención unos carteles colgados en el bar Juani de Villagarcía de la Torre. En él se recogen las fotos y las vidas de varias mujeres del pueblo que merecen ser recordadas como Antonia Ruiz Pizarro (1909-2006), incansable luchadora hasta el fin de sus días para sacar adelante a sus hijos gracias a su quiosco, popularmente conocido como 'La Dindina', o Francisca Montalvo Zambrano, 'Francisquita' (1917-2013), madre de cinco hijos y matancera. Me sorprendió el caso de Carmen Media 'Garceña' (1902-1963), que sin saber leer ni escribir, resolvía grandes sumas y restas de cabeza.

Pero dejamos Villagarcía y nos acercamos a Berlanga para conocer 'Las Quinientas', un área de recreo de la red Natura 2000 que cuenta con entretenimientos para los niños, áreas deportivas, un bar y un restaurante (menú del día 11 euros), merendero, amplio aparcamiento y una especie de zoológico con 31 especies de animales recogidos en grandes jaulas: llamas, ocas, avestruces, ponis, cebúes, cerdos vietnamitas, venados, perdices y diferentes especies de vacas, palomas, pavos, faisanes, gallinas, ovejas y cabras. Cuenta con un lago, chozos de turismo rural y una ruta botánica con 34 especies vegetales.

Lo mejor de Las Quinientas es el silencio, solo roto por el canto de los gallos, y una tranquilidad que podemos hacer extensible a esta Campiña de las Orquídeas, tan alejada de las grandes rutas turísticas como llena de tesoros que van más allá de la alcazaba de Reina, la ciudad romana de Regina, la ermita de la Virgen del Ara, la mina de la Jayona o los monumentos de Llerena.