Camión portavehículos calcinado esta mañana.

Ver 7 fotos
Camión portavehículos calcinado esta mañana. BOMBEROS DE BADAJOZ

Un camión portavehículos arde en la A-5 en Badajoz

Una avería del camión ha provocado el fuego del vehículo, aunque el conductor se ha apartado en un carril de incorporación y ha salido a tiempo

Salvador Vallejo

Salvador Vallejo

Badajoz

Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:23

Un camión portavehículos ha comenzado a arder en plena marcha este lunes en la autovía A-5. Según informa la Guardia Civil a este periódico, el incidente ha tenido lugar sobre las 11 de la mañana en el kilómetro 407 de la citada vía, a la altura del Hotel Las Bóvedas en Badajoz.

Una avería del camión, que afortunadamente no portaba coches, habría provocado el fuego del tráiler -vaticinan los bomberos-, aunque el conductor se ha apartado en una vía de servicio y ha salido a tiempo, por lo que no hay que lamentar heridos. Tampoco se han producido cortes de tráfico.

Los bomberos han desplazado dos camiones autobomba y un coche de mando, y han conseguido extinguir el fuego en una hora. La cabina, no obstante, ha quedado calcinada.

