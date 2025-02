Camino Limia: la abogada convertida a ganadera que pone Vox en el Consejo de Gobierno

Zamorana afincada desde hace más de una década en Extremadura, María del Camino Limia Santiago, de 39 años de edad, es el rostro de Vox ... en el nuevo Consejo de Gobierno. Es la consejera de la recién creado departamento de Gestión Forestal y Mundo Rural. Abogada de estudios, en su currículo profesional abunda su actividad como asesora jurídica en ámbitos tanto públicos como privados y, en clave extremeña, fue gerente del matadero de Olivenza, de 2014 a 2016, cuando el empresario Ahmad Al-Khatib se quedó con la instalación para intentar reflotarla. También ha sido vocal del consejo regulador de la Indicación Geográfica Protegida «IGP Ternera de Extremadura».

Falta conocer las competencias reales que tendrá Camino Limia como consejera más allá de responsable política de la prevención y extinción de incendios. Con todo se atisba que competencias de agricultura y ganadería apenas va a tener o, si las tiene, de menor peso que las que retendrá la Consejería de Agricultura de Mercedes Morán. Lo que sí queda claro es que esta mujer extrovertida, madre de dos hijos, el último, de cuatro meses de vida, está volcada en los últimos años en la ganadería Joaquín Ortiz. Es una ganadería referencia en cuanto a ovejas merinas en España. Tiene animales tanto en el término de Don Benito como en el de Medellín.

Allí, entre balidos de merinas, grabó un vídeo en enero de 2022 que ganó notoriedad en redes sociales (Facebook y Youtube). Lo hizo cuando el ministro de Consumo, Alberto Garzón, de IU, acababa de hablar sobre el riesgo de las explotaciones intensivas ganaderas, las macrogranjas, aunque defendía expresamente las extensivos. Esas manifestaciones, en el periódico británico The Guardian, derivaron en una polémica creada en España.

«Es usted un ignorante que no conoce ni a los productores ni a su sistema de producción. No sabe lo que es una ganadería de extensivo ni una carne de calidad. No es capaz de diferenciar industrialización con sostenibilidad», dijo la hoy consejera extremeña en ese vídeo.

«Usted no puede ostentar ese cargo. Usted es un monigote que está al servicio de todos esos informes seudocientíficos de grupos ecoterroristas que vienen a mantener con falacias y mentiras sus chiringuitos. Usted no lee, no conoce los informes científicos de universidades españolas que demuestran que regiones hoy como la mía, Extremadura, es sumidero de CO2. Usted habla de cuestiones que no tiene nada que ver con el sistema productivo español», concluyó Camino Limia.

Hoy, Youtube sigue siendo un medio habitual en el que Limia expone las virtudes de la empresa familiar Ganadería Merina Joaquín Ortiz y, por extensión, difunde las virtudes de la ganadería extensiva y sostenible. Una persona muy «preparada y activa, con experiencia profesional» en el mundo de la sostenibilidad y la ganadería extensiva, la definen desde el colectivo Pensando Extremadura. Una asociación creada al inicio de la pandemia y en el que están «profesionales extremeños preocupados por el futuro de la región y que se han asociado para aportar ideas y propuestas que ayuden al desarrollo extremeño».

Pensando Extremadura y puestos

En ese grupo de ideas aparecen, además de Limia, que ha colaborado con Canal Extremadura Radio a través de comentarios radiofónicos, el catedrático Julián Morada Aliseda, o, desde hoy, otras dos consejeras de la Junta: Elena Manzano y Victoria Bazaga,

En el historial de Camino Limia se apunta que es abogada especialista en Urbanismo Medio Ambiente y Derecho Agrario y actualmente es presidenta de la Asociación Mundial de la Ganadería Sostenible. Ella define ese colectivo como una apuesta por las garantías sanitarias, dehesas sostenibles o carnes saludables, una biodiversidad real «que está muy lejos de lo que venden los falsos ecologistas proteccionistas».

«La ganadería es solución», dijo en un artículo en El Mundo, «a problemas medioambientales, al generar biodiversidad, proteger los montes, ejercer de efecto sumidero... Eso no llega, la sociedad no sabe de nuestra labor para asegurar la alimentación, y el cuidado del medio ambiente, aunque haya, claro, que seguir mejorando la calidad de los suelos, las técnicas fertilizantes...».

La Junta subraya que tiene casi 20 años de trabajo en el ámbito jurídico y ganadero y «tiene experiencia en el ámbito de la redacción de normas medioambientales». Ejerció como asesora jurídica en Consumo en la Junta de Castilla y León en 2005, y que fue asesora jurídica en materia de Urbanismo y gestión de Patrimonios Municipales de la empresa Cotesa, dirigiendo trabajos en Salamanca y Orense.

A Extremadura llegó para trabajar en el matadero de Olivenza en tareas de gerencia. Posteriormente se centró en la ganadería. En una entrevista a HOY en diciembre de 2019, la consejera de Gestión Forestal y Mundo Rural se definía como emprendedora dedicada a la compra y venta de animales vivos, «a la exportación e importación de cordero y vacuno».

La elección por parte Vox de Camino Limia llega tras las renuncias al puesto de, al menos, dos conocidos dirigentes agrarios extremeños, los líderes de Asaja Cáceres y Apag Extremadura Asaja.

Según ha podido confirmar este diario, Vox ofreció antes formar parte del Consejo de Gobierno a Ángel García Blanco, presidente de Asaja Cáceres. Un ofrecimiento que fue rechazado de forma inmediata por parte del veterano dirigente agrario. Igualmente el cargo fue rechazado por Juan Metidieri, presidente de Apag Extremadura Asaja, la marca de Asaja en la provincia pacense.