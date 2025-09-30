HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Banco de Sangre de Extremadura

Calendario de donaciones de sangre en Extremadura para octubre: fechas y lugares disponibles

El Banco de Sangre de Extremadura programa sus puntos fijos y unidades móviles para que los donantes puedan acudir sin cita previa durante todo el mes

Judit Molina

Judit Molina

Martes, 30 de septiembre 2025, 11:38

El Banco de Sangre de Extremadura (BSE) se encarga de coordinar la promoción, donación, procesamiento y análisis de sangre humana, garantizando que este recurso vital llegue a hospitales y centros de salud de toda la comunidad autónoma. Mantener unas reservas suficientes es esencial, ya que la sangre solo se obtiene mediante la generosidad de los donantes.

Para el mes de octubre, ha programado un calendario de donaciones al que los interesados pueden acudir sin cita previa. Los puntos disponibles incluyen los hospitales de la región y el banco de sangre de Mérida, de lunes a viernes en horario de mañana. Además, las unidades móviles recorrerán distintas localidades a lo largo del mes para facilitar la participación de la ciudadanía.

Quién puede donar y medidas de seguridad

Pueden donar sangre personas sanas de entre 18 y 65 años y con un peso mínimo de 50 kilos. No podrán donar quienes presenten anemia, estén embarazadas o lactando, tengan antecedentes de hepatitis o SIDA, pertenezcan a grupos de riesgo para estas enfermedades o estén tomando ciertos medicamentos.

