La cabeza extremeña que rebosa comedia

Es extremeño y se dedica al cine y la televisión, algo poco común hoy y mucho más excepcional hace veinte años, cuando empezó como guionista. ... Curro Velázquez (Badajoz, 1975) ha sido productor y ahora además dirige. Su sector es muy incierto, pero él suele ser apuesta segura. Cada vez que se estrena un título suyo huele a pelotazo. Tiene menos de cincuenta años y ahora mismo nada lo detiene porque su cabeza no para de dar vueltas como una lavadora. «A mí ideas no me faltan, si acaso lo que me falta es tiempo para desarrollarlas», dice en conversación telefónica tras una jornada de rodaje en Madrid, el lugar donde tuvo que emigrar para abrirse camino.

Curro Velázquez ha sido padre hace tres años (Blanca) y de nuevo el año pasado (Sofía), pero abres su agenda de 2024 y aparecen en fluorescente no uno, sino dos títulos. Estrena la 'Familia Benetón' el 22 de marzo, con Leo Harlem, de la que es guionista y donde ha dejado su impronta como extremeño. «Si un tren sale de Badajoz...», dice la niña tratando de resolver un problema matemático. «Entonces tarda dos días en llegar a destino», le hace decir al protagonista. Pero ahora Curro Velázquez le dedica unas diez horas al día al rodaje de 'Cuerpo escombro', que se estrena el 9 de agosto en cines y en la que Velázquez se ha hecho cargo del guion y también de la dirección. «El camino que ya tengo hecho como guionista quiero hacerlo ahora como director. A mí me gusta contar la historia de principio a fin y así mi mirada queda más protegida y puedo controlar más el resultado final, tanto para lo bueno y lo malo». Según su propia descripción, «se trata de una comedia gamberra abierta a todos los públicos», un género que domina y que lo consolida con un sello propio después de sagas como Fuga de cerebros (productor ejecutivo) o el largometraje 'Que baje Dios y lo vea' (debut como director en 2017). «Me gustaría explorar algún día otros géneros, pero la verdad es que aún tengo mucha comedia dentro». Lo dice un guionista que se asoma a la madurez, suponiendo que esta palabra encaje con su estilo, tras participar en series que ya son parte de la historia de la televisión como 'Periodistas', 'Los Serrano' o 'Los hombres de Paco', en cuyas tramas fue dejando su huella. Recientemente consiguió encadenar dos temporadas con 'El chiringuito de Pepe' (2014-2016) y se asomó al mundo de la discapacidad de la mano de El Langui con 'Donde comen dos' y 'Donde viajan dos', 16 capítulos con los actores de Campeones Pablo Ojeda y Jesús Vidal con los que puso en pie dos temporadas de una docu-serie desenfadada que fue nominada a tres premios Iris de la Academia de Televisión y premiada en Cannes. Estrellas nacionales Ahora Curro Velázquez recupera el mensaje inclusivo e integrador que tan buen resultado dio con Campeones primero y Campeonex después. El extremeño dirige para 'Cuerpo escombro' a un elenco de estrellas nacionales como Dani Rovira, que hace de protagonista, rodeado otras figuras como Ernesto Sevilla, de nuevo El Langui, Antonio Resines, Cassandra Ciangherotti, Omar Chaparro, Tito Valverde y Leo Harlem. La segunda película que dirige es una historia de enredo que pone el foco en la discapacidad física La película, producida por Morena Films, invita al espectador a ponerse en la piel de las personas con discapacidad. La sinopsis adelanta que ante los problemas para encontrar trabajo y liado por su hermano Fermín, Javi (Dani Rovira) se hace pasar por discapacitado para conseguir un puesto que necesita desesperadamente. Pero fingir parálisis cerebral es más complicado de lo que parece, sobre todo, cuando surge el amor entre su jefa y él. «Esto lo escribí antes de Campeones y mi historia está más enfocada a la discapacidad física, a la idea de ponerte en lugar del otro. Se habla de la accesibilidad en el día a día. Por eso Dani Rovira cuando se hace pasar por otro recorre un camino en el que empezarán a aparecer barreras Es una comedia de enredo con un toque romántico, pero también con mensaje», resume sobre esta producción cuyo rodaje ha comenzado a principios de mes en Bilbao y que durará cinco semanas. Ampliar Curro Velázquez empezó como guionista, ha sido productor y ahora dirige. HOY Para Curro Velázquez rodar en el Badajoz, donde creció, o en cualquier otra localización extremeña sigue siendo su gran anhelo. Cuando eligieron Peñíscola para 'El chiringuito de Pepe' aquella población levantina se puso de moda y lo mismo le gustaría que ocurriera en alguna localidad de su tierra, una oportunidad que casi surge hace unos años, desvela, pero por falta de reprís de la Administración, que no terminaba de contestar, se frustró. No obstante, espera que ese momento llegue algún día pues aún le quedan muchos proyectos por hacer realidad. De hecho, ahora tiene en su carpeta dos guiones. De nuevo es comedia, 'Coartadas S. L.', un remake de una historia francesa y 'Little Bastard', aunque en este caso es una película de animación. Para Curro Velázquez vienen buenos tiempos para la narrativa audiovisual gracias a las plataformas con suscriptores. Y aunque el formato de historias breves (Instagram, Tik Tok) que suelen consumir los jóvenes se impone ante los largometrajes, él es optimista y seguirá tramando historias para llevar a la pantalla, la grande.

