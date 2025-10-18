HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Carlos Jiménez, la pasada semana en una terraza cacereña. A.T.

Gente que interesa

Lobo Ybáñez
«Busco lo bello en lo violento»

Director teatral. Su obra 'Cowboy Anatomía+' se representa el lunes en el López de Ayala

J. R. Alonso de la Torre

J. R. Alonso de la Torre

Sábado, 18 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Se llama Carlos Jiménez Molina (Trujillo, 1995), pero su nombre artístico es Lobo Ybáñez. Con ese apelativo firma la autoría y la dirección de 'Cowboy ... Anatomía+', obra que se representará el próximo lunes, 20 de octubre, en el teatro López de Ayala dentro de la programación del 48 Festival Internacional de Teatro de Badajoz. Carlos o Lobo se orientó profesionalmente hacia el mundo de los videojuegos, donde descubrió que lo que de verdad le interesaba era la narrativa, no la parte técnica y se matriculó en Dirección Teatral en la ESAD de Extremadura.

