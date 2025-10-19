La burbuja inmobiliaria dejó más de 117.000 viviendas en Extremadura El 16,6% de todos los inmuebles residenciales que hay en la comunidad se construyeron entre 2001 y 2010

Una de las promociones extremeñas que se quedó parada con la crisis económica.

Nunca se había construido tanto en Extremadura y, por supuesto, nunca se ha vuelto a construir tanto después.

La primera década del siglo XXI dejó ... casi 118.000 viviendas en la región. Así lo atestigua el INE (Instituto Nacional de Estadística), que data entre el año 2001 y el 2010 el 16,6% de todos los inmuebles residenciales que hay en la comunidad. Por comparar, en la siguiente década –entre 2011 y 2020–, tras el estallido de la crisis económica y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, están fechadas apenas 17.700 viviendas en la comunidad.

Y Extremadura no fue, ni mucho menos, la región que más amplió su parque inmobiliario en esa primera década de los años 2000. Al periodo del 'boom' de la construcción deben más del 20% de sus viviendas territorios como Andalucía, Canarias, Cantabria o la Comunidad Valenciana. Sin duda las edificaciones en las zonas de costa, en muchos casos con poco control, tuvieron mucho que ver en el incremento del número de casas. Murcia es el paradigma de ese fenómeno y más del 27% de su parque de viviendas se construyó entre 2001 y 2010. Aunque el turismo de costa no es el único motivo que está detrás del gran crecimiento del número de viviendas. El desarrollo de ciudades dormitorio próximas a Madrid favoreció que una de cada cuatro inmuebles residenciales (el 25%) de Castilla-La Mancha se encuentren en edificios construidos en los primeros 2000. La segunda década en la que están datadas un mayor número de viviendas en Extremadura fue la última del siglo XX. Entre 1991 y 2000 se edificaron casi 108.000 casas en la región. Representan más de un 15% del total. Únicamente Canarias debe un porcentaje mayor de su parque de viviendas a este periodo.

