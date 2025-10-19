HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Una de las promociones extremeñas que se quedó parada con la crisis económica. Hoy

La burbuja inmobiliaria dejó más de 117.000 viviendas en Extremadura

El 16,6% de todos los inmuebles residenciales que hay en la comunidad se construyeron entre 2001 y 2010

José M. Martín

José M. Martín

Badajoz

Domingo, 19 de octubre 2025, 20:53

Nunca se había construido tanto en Extremadura y, por supuesto, nunca se ha vuelto a construir tanto después.

La primera década del siglo XXI dejó ... casi 118.000 viviendas en la región. Así lo atestigua el INE (Instituto Nacional de Estadística), que data entre el año 2001 y el 2010 el 16,6% de todos los inmuebles residenciales que hay en la comunidad. Por comparar, en la siguiente década –entre 2011 y 2020–, tras el estallido de la crisis económica y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, están fechadas apenas 17.700 viviendas en la comunidad.

