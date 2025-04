Envision pide un mínimo de 115 millones en Incentivos Regionales para hacer la gigafactoría de Navalmoral

Envision España ha marcado una 'línea roja' para que la gigafactoría de baterías de litio de Navalmoral de la Mata acabe siendo una realidad: ... 115 millones de euros en Incentivos Regionales. Su consejero delegado, José Domínguez Abascal, afirmó este jueves que esa es la ayuda mínima que necesita el proyecto para salir adelante en Extremadura, sin renunciar a otras vías de financiación como pueden ser el segundo PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado anunciado por el Ministerio de Industria (la gigafactoría se quedó fuera del primero), o el Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva (FAIIP), todas ellas dotadas con dinero de Europa.

Domínguez anunció que probablemente en el plazo de dos semanas Envision presentará su solicitud a los Incentivos Regionales, unas ayudas que se tramitan a través de la comunidad autónoma y que tienen que ser aprobadas por el Ministerio de Hacienda. Consisten en una subvención a fondo perdido de hasta el 30% del proyecto, si bien Envision aspira a conseguir un mínimo de 115 millones de los 1.000 que prevé invertir en la primera fase. Las conversaciones con la Junta llevan semanas en marcha para allanar el camino y que la subvención pueda concederse sin trabas.

El consejero delegado advirtió además de que mientras esa ayuda no esté al menos encauzada no se iniciará la ejecución de la gigafactoría. Eso no significa sin embargo que los trámites estén parados, y de hecho hace pocas semanas se ha presentado ante la Junta la solicitud de autorización ambiental. «La financiación es fundamental, porque es la única manera de que podamos competir en igualdad de condiciones», ha apuntó Domínguez, en referencia sobre todo a la gigafactoría de baterías que Volkswagen proyecta en Sagunto (Valencia) y que sí ha conseguido entrar en el primer PERTE VEC.

Mesa redonda

José Domínguez hizo estas declaraciones a los medios antes de participar en el Centro de Cirugía de Mínima Invasión de Cáceres en la mesa redonda 'Proyectos que revolucionan Extremadura', organizada por la Fundación Caja Extremadura, en la que intervinieron también los principales directivos de las empresas que están detrás de la fábrica de diamantes de Trujillo y del ecopolígono industrial CC Green de Cáceres, además del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara.

Domínguez recordó que esta financiación que solicitan sería para la primera fase de la gigafactoría de Navalmoral de la Mata, cuya inversión prevista es de unos 1.000 millones de euros. Insistió en que también tienen intención de presentarse al segundo PERTE VEC y concurrir a los FAIIP. Si el proceso de concesión de ayudas se desarrolla sin más inconvenientes, esperan poder iniciar la construcción de la planta a finales del primer trimestre de 2023. El directivo de Envision es optimista. «Estamos trabajando extraordinariamente con la Junta», aseguró. También dijo que, más allá de las ayudas financieras, en Extremadura han encontrado condiciones que nadie más les ofrecía, en concreto todo el suelo que necesitaban, energía solar y «una administración diligente».

Argumentos parecidos utilizaron tanto el director ejecutivo de Ingenostrum (CC Green), Santiago Rodríguez, como el director general de Benbros Energy (fábrica de diamantes de Trujillo), Francisco Ruiz.

Fernández Vara, por su parte, desgranó en su intervención las ventajas comparativas que ofrece Extremadura para la llegada de empresas como las presentes en la mesa redonda, principalmente el acceso al suelo, a la energía verde y la agilidad en los trámites. «El presidente mundial de Envision nos decía hace dos semanas que en la revolución industrial del siglo XIX hubo un Manchester, y que en la revolución verde del siglo XXI ese Manchester va a ser Extremadura, que se va a convertir una tierra de inmigrantes en muy poquito tiempo», aseguró.