Las borrascas seguirán regando Extremadura a partir del miércoles

«Estamos ante el otoño más típico y mejor posible. Lluvias y temperaturas suaves». Marcelino Núñez tiene claro que cuando cierre la estadística meteorológica del ... mes de octubre se va a confirmar que este mes pasará como uno de los más lluviosos en la historia de la región, seguramente con una media regional que duplique el registro habitual de precipitaciones en un octubre extremeño. De media porque en muchas áreas de la comunidad autónoma los pluviómetros han mostrado mucha más alegría. Un panorama, avanza el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Extremadura que se va a prolongar a partir del próximo miércoles, el festivo Todos los Santos, y durará como poco hasta el fin de semana.

«El otoño es esto. Lo que estamos viviendo. Lluvias, más o menos generosas, y temperaturas que se alejan todavía de lo que podemos llamar frío. Y frío, frío no vamos a tener esta semana aunque el paso de borrascas deje algún día, cuando haya mucha humedad y los cielos casi despejados, temperaturas máximas y mínimas frescas. Es lo normal para esta época», agrega. Ese día puede ser la madrugada del viernes pero lo cierto es que el termómetro se recuperará para el fin de semana.

Lo que vaticina Núñez es que la continuidad de borrascas seguirá siendo la tónica. Hoy apenas lloverá ya en lo que queda de día. El grueso de las precipitaciones se han producido en la madrugada tras un domingo igualmente apreciable de agua) y mañana martes será el único día de la semana en el que el sol brille con cierta autoridad. En lo que llevamos de lunes, sobre todo por lo caído en la madrugada, se llevan recogidos 32,8 litros en Madrigal de la Vera; 22,6 litros en el aeropuerto de Badajoz; 21,6 en Garganta la Olla; 20 litros en Cáceres y 19 en Alconchel. En Badajoz ciudad suman 15,8 litros, 13 en Mérida y 2,1 en Plasencia.

A partir del miércoles, nuevas borrascas. Confirma el meteorólogo que serán precipitaciones normales, nada exageradas, incluso escasas (por debajo de los diez litros por metro cuadrado en muchos puntos de la región) pero igualmente bienvenidas y que se sumarán a unos terrenos que octubre ha dejado ya con charcos.

A parte de esa buena nueva, llega otra. Se está empezando a hablar mucho -y con ciertas dosis de exageración por medios nacionales- de una nueva borrasca, Ciarán, que derivará en ciclogénesis explosiva. Esto es, fuertes lluvias y vientos huracanados en poco espacio de tiempo. Pero eso a Extremadura no le llegará. Es algo que afectará sobre todo a Reino Unido, Francia y países próximos. Y al norte de España, sí, pero del río Duero para abajo no se notará, confirma Marcelino Núñez. 'Ciarán' no dejará rastro en Extremadura en forma de daños. Dejará las lluvias anunciadas y bien repartidas. Y temperaturas nada extremas.