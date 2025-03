Laurence pone en alerta al sur de Extremadura, que espera más lluvias a partir de este domingo

Más lluvia. Tras una breve tregua este viernes y sábado, Extremadura espera la llegada de Laurence, que traerá consigo más agua a la región. Este nuevo temporal ha obligado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar ya los avisos amarillos en Extremadura.

La borrasca de alto impacto Laurence se empezará a notar en la comunidad extremeña desde de este domingo, aunque será a partir del lunes cuando se adentará de lleno en la región y dejará a su paso lluvias localmente intensas en casi toda España. Este nuevo episodio de lluvias durará hasta el martes, aunque no será el último. Está previsto que después continúe lloviendo en la región por la llegada de nuevos frente.

La llegada de Laurence ha obligado a la Aemet a activar ya el aviso amarillo durante todo el lunes en el sur de Badajoz. En esta zona, advierten, se podrán acumular 40 litros por metro cuadrado en 12 horas.

Laurence es la duodécima borrasca de gran impacto de la temporada y ha sido nombrada por el Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Este nuevo frente ya se ha formado y es visible en el Atlántico.

El temporal empezará a notarse desde este domingo, cuando los cielos permanecerán nubosos en la región, donde también se espera durante esa jornada precipitaciones débiles o localmente moderadas que se irán extendiendo de oeste a este con el paso de las horas. Las temperaturas registrarán pocos cambios y oscilarán entre los 7 y 18 grados en la provincia de Badajoz y los 6 y 14 grados en la provincia de Cáceres.

El lunes será cuando esta nueva borrasca impactará de lleno sobre Extremadura, dejando precipitaciones generalizadas débiles o localmente moderadas, y en ocasiones en forma de chubascos. Los termómetros subirán, aumento que será más acusado en las temperaturas máximas. Así, en la provincia pacense el mercurio se moverá entre los 10 y 19 grados, mientras que en la provincia cacereña estará entre los 8 y 16 grados. El martes continuará la influencia de esta borrasca y la situación será similiar, por lo que se prevé de nuevo precipitaciones generales débiles o localmente moderadas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) señala que probablemente no será la última borrasca de gran impacto de la temporada, ya que después de Laurence llegará otro centro de bajas presiones al oeste peninsular: «Aunque la incertidumbre en el pronóstico aumenta notablemente conforme avanzamos en el plazo, con la información actualmente disponible podría seguir la lluvia en amplias zonas de España durante las próximas tres semanas». Es decir, tres semanas más de paraguas y chubasquero.

Pantanos

La consecuencia de las precipitaciones de las últimas borrascas se ven en los pantanos que están subiendo la cota y acumulando cantidades importantes de agua. Vale como dato esclarecedor el aportado por la Confederación Hidrográfica del Guadiana: «La borrasca Jana deja importantes aportes de agua a embalses como La Serena (Badajoz) con caudales de entrada de más de 800m3/s. En los dos últimos días se han recogido 70 hectómetros cúbicos, agua suficiente para abastecer los 700.000 habitantes que beben de la cuenca del Guadiana durante un año».

Y ante la previsión de lo que está entrando y lo que llega la próxima semana, se espera que Alqueva tenga que desembalsar. La mayor presa de Europa occidental, que ocupa parcialmente territorio extremeño, está a menos de 50 centímetros para alcanzar su cota de desembalse. Una noticia que no por ser esperada deja de ser significativa porque llenar un gran lago artificial capaz de retener 4.158 hectómetros cúbicos (hm3) no es algo que suceda con cierta frecuencia. Hacía doce años que no lo hacía.