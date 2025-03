Continúan las lluvias en Extremadura: se va Konrad y llega Laurence

Rubén Bonilla Badajoz Viernes, 14 de marzo 2025, 19:05 Comenta Compartir

Se va Konrad y llega Laurence. Una nueva borrasca llega este lunes a la Península Ibérica y dejará cantidades notables de precipitaciones tanto en Extremadura como en Andalucía.

Este nuevo frente ya se ha formado y es visible en el Atlántico, Laurence es la duodécima borrasca de gran impacto de la temporada y ha sido nombrada por el Instituto Português do Mar e da Atmosfera. La institución lusa apunta a que a partir del lunes, 17 de marzo, se podrían recoger entre 60 y 90 litros por cuadrados en amplias zonas de la Península Ibérica.

Ampliar Precipitación del 17 al 23 de marzo. Instituto Português do Mar e da Atmosfera

Además, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) señala que probablemente no será la última gran borrasca de gran impacto de la temporada: «Aunque la incertidumbre en el pronóstico aumenta notablemente conforme avanzamos en el plazo, con la información actualmente disponible podría seguir la lluvia en amplias zonas de España durante las próximas tres semanas». Es decir, tres semanas más de paraguas y chubasquero.

Fin de semana

El inicio del fin de semana será soleado en Extremadura. A partir del mediodía del sábado «entrará por el oeste una masa de agua que dejará chubascos dispersos el sábado y precipitaciones generalizadas el domingo», detalla la Aemet Extremadura.

Así, el sábado se esperan intervalos nubosos, con nubosidad más abundante por la tarde. Se esperan lluvias y chubascos ocasionales durante la segunda mitad del día, con la cota de la nieve subiendo de 900 a 1.300 metros. Esta jornada, las temperaturas mínimas irán en descenso y las máximas no sufrirán cambios o en ligero ascenso. Pese a la proximidad de la primavera, no se descartan heladas débiles dispersas, más probables en zonas de montaña. El viento soplará flojo, con predominio del suroeste y oeste.

Ya el domingo habrá cielo nuboso, con precipitaciones generales débiles o localmente moderadas que se irán extendiendo de oeste a este.

La cota de la nieve se situará entre los 1.200 y 1.400 metros, aunque la predicción automatizada de la Aemet no descarta algo de nieve en Tornavacas y Piornal en la madrugada del sábado al domingo. Las temperaturas mínimas irán en ascenso y las máximas con ligeros cambios. El viento flojo con predominio de las componentes oeste y sur.

Ampliar Previsión de la Aemet para el lunes. Aemet

El inicio de la semana, como ya hemos avanzado antes, estará marcado por la entrada de la borrasca Laurance, que dejará cantidades importantes de agua.

El paso de Konrad

Extremadura aún nota este viernes el paso de Konrad que ha dejado más agua en la provincia de Badajoz que en la de Cáceres.

La estación meteorológica de la Aemet que más agua ha acumulado entre el jueves y el viernes es la situada en el municipio pacense de Barcarrota, que ha acumulado 44 litros por metro cuadrado. Otras tres estaciones, también en la provincia de Badajoz, han superado los 30 litros: Castuera (33,8 litros); Fuente de Cantos (31,2) y Peraleda del Zaucejo (30,6).

La consecuencia de las precipitaciones de las últimas borrascas se ven en los pantanos que están subiendo la cota y acumulando cantidades importantes de agua. Vale como dato esclarecedor el aportado por la Confederación Hidrográfica del Guadiana: «La borrasca Jana deja importantes aportes de agua a embalses como La Serena (Badajoz) con caudales de entrada de más de 800m3/s. En los dos últimos días se han recogido 70 hectómetros cúbicos, agua suficiente para abastecer los 700.000 habitantes que beben de la cuenca del Guadiana durante un año».

Y ante la previsión de lo que está entrando y lo que llega la próxima semana, se espera que Alqueva tenga que desembalsar. La mayor presa de Europa occidental, que ocupa parcialmente territorio extremeño, está a menos de 50 centímetros para alcanzar su cota de desembalse. Una noticia que no por ser esperada deja de ser significativa porque llenar un gran lago artificial capaz de retener 4.158 hectómetros cúbicos (hm3) no es algo que suceda con cierta frecuencia. Hacía doce años que no lo hacía.

.