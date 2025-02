María Guardiola será investida presidenta de la Junta el 14 de julio

Juan Soriano Martes, 4 de julio 2023 | Actualizado 05/07/2023 07:57h. Comenta Compartir

Extremadura tendrá por primera vez una mujer presidenta de la Junta de Extremadura el próximo 14 de julio. Ese día tendrá lugar la votación que colocará a María Guardiola al frente del Gobierno regional, para lo que recibirá el voto a favor de los 28 diputados del PP más los cinco de Vox. Así alcanzará la mayoría absoluta de la Cámara, 33 de 65 escaños, con lo que será innecesaria una segunda votación.

La presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, celebró ayer la segunda ronda de contactos con los presidentes de los grupos parlamentarios. De la primera, que tuvo lugar la pasada semana, salió como candidato el socialista Guillermo Fernández Vara, el único que se presentó. Pero el pasado viernes se firmó el acuerdo de gobierno entre PP y Vox, por lo que el propio presidente de la Junta en funciones pidió que decayera su propuesta a la investidura.

Fernández Vara ya había sido designado candidato, pero el pleno que debía fijar el debate de investidura, previsto para hoy y mañana, aún no había sido convocado. En su lugar, esta misma semana la Mesa de la Asamblea se reunirá para proponer una fecha para el pleno del que saldrá María Guardiola como presidenta de la Junta.

Asimismo, será necesario convocar la Junta de Portavoces, un órgano que todavía no se ha constituido. Pero la fecha está fijada, como anunció Blanca Martín. La sesión de investidura comenzará en la tarde del jueves 13 de julio con la presentación del programa de María Guardiola. El viernes 14 a las 9.00 tendrá lugar el debate propiamente dicho con el resto de grupos, tras lo cual se someterá a votación la designación de la candidata popular como nueva presidenta extremeña. El pacto con Vox le asegura salir elegida al primer intento, por lo que no hará falta una segunda entrega, 48 horas después, en la que bastaría con obtener más votos a favor que en contra. Un resultado que no está al alcance de los populares sin la suma de los cinco parlamentarios liderados por Ángel Pelayo Gordillo, que a cambio han conseguido un puesto en el Consejo de Gobierno.

El siguiente paso será la toma de posesión de Guardiola como presidenta, aunque para eso será necesario esperar a la publicación del real decreto correspondiente en el BOE y el DOE con la firma del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En ocasiones anteriores ha habido un margen de dos días, con lo que el lunes 17 podría tener lugar el acto que situará a la candidata popular al frente de la Junta.

Blanca Martín recalcó la cordialidad y el tono de los presidentes de los grupos en la segunda ronda de contactos, que se celebró en la mañana de ayer y que dio paso a la presentación de Guardiola como candidata.

Nuevos roces con Vox

Al contrario de lo que sucedió en la primera entrega, en la que los encuentros con la presidenta de la Asamblea se celebraron de menor a mayor número de diputados, en esta ocasión el primero en acudir a la cita fue Guillermo Fernández Vara, presidente del Grupo Socialista, como fuerza más votada en las elecciones autonómicas. Pero esta vez no planteó su investidura, sino que refrendó su renuncia.

En segundo lugar acudió María Guardiola, sobre quien recae toda la atención como futura presidenta de la Junta. Como recordó, la semana pasada pidió unos días para negociar con Vox, pero lamentó que la presidenta de la Asamblea hizo «caso omiso» a su solicitud. Después de que Fernández Vara haya renunciado a su candidatura, pidió someterse a la investidura la próxima semana. Con ello podría tomar posesión a mediados de julio, tras lo que daría paso al nombramiento de su gobierno.

La candidata popular señaló que está deseando empezar a trabajar para resolver los problemas de los extremeños y poner fin a la «política de brazos caídos» que aprecia en la Administración regional. A su juicio, Fernández Vara confunde «un gobierno en funciones con un gobierno de vacaciones», algo que en su opinión ha quedado de manifiesto con la situación de la sanidad y el plan de sustitución estival y el silencio ante las últimas incidencias del tren en la región.

Para su discurso de investidura adelantó que volverá a llevar sus pendientes con la bandera de Extremadura y que presentará un programa que ha sido elaborado de la mano de los extremeños. Sin embargo, no citó el acuerdo con Vox que contiene 60 medidas de gobierno.

Guardiola destacó igualmente que en la junta directiva y la comisión ejecutiva celebrada este lunes en Mérida se sintió muy arropada y querida por los militantes de su partido tras las últimas semanas de negociaciones con Vox, que han estado marcadas por la tensión y por la negativa inicial de la candidata popular a compartir el gobierno con una formación de la que criticó su postura sobre la violencia machista, la inmigración y el colectivo LGTBI. Y aunque aseguró que las críticas recibidas «han sido un exceso, se han traspasado límites», se mostró dipuesta a pasar página y centrarse en su labor al frente de la Junta.

Vox en el Gobierno regional

Tras Guardiola fue el turno de Ángel Pelayo Gordillo. La líder popular salió del despacho de Blanca Martín cuando le tocaba entrar al portavoz de Vox, pero en lugar de coincidir en las escaleras bajó al patio central del parlamento por otro lugar.

Gordillo fue preguntado por las palabras del secretario general del PP extremeño, Abel Bautista, quien en la reunión de la junta directiva de su partido del pasado lunes minimizó las cesiones para formar gobierno. Según dijo, la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, que ocupará Vox, apenas equivale a dos direcciones generales.

El portavoz parlamentario de esta formación restó importancia a unas palabras que suponen un desprecio al acuerdo con Vox y señaló que donde su formación tenga responsabilidad de gobierno «lo va a hacer muy bien». Asimismo, indicó que no se trata sólo de asumir las competencias que se asignen a esa nueva consejería, sino que lo importante es formar parte del Consejo de Gobierno para controlar que se cumplen los 60 puntos pactados con el PP.

Tras reunirse con la presidenta de la Asamblea, refrendó que los cinco diputados de Vox apoyarán a la candidata del PP, como se recoge en el documento firmado el pasado viernes por los dos partidos. A su juicio, no se ha perdido tiempo en las negociaciones, sino que se ha ganado para poder hacer un buen acuerdo y establecer un cauce de diálogo que tiene como objetivo principal cambiar las políticas de Extremadura para beneficio de los extremeños.

«Todo se va a desarrollar en un ambiente de cordialidad y colaboración», añadió sobre el pacto con el PP. De esa forma, pasó página tras el rechazo de Guardiola a compartir su gobierno y las críticas vertidas contra Vox, fruto de la falta de acuerdo en la sesión constitutiva de la Asamblea el día 20, lo que otorgó al PSOE la Presidencia del Parlamento regional y el control de la Mesa.

El documento firmado con el PP pretende corregir esa carencia de entendimiento, que además tuvo como consecuencia que Vox se quedara sin representación en la Mesa. El pacto con los populares recoge el compromiso de modificar el Reglamento de la Asamblea para que todos los partidos estén en el órgano de gobierno interior del Parlamento regional. Sin embargo, el PSOE afirma que hay que respetar el reparto que se produjo en la sesión constitutiva. Además, cualquier propuesta de cambio debe contar con el visto bueno de la Mesa, donde los socialistas tienen mayoría.

Gordillo indicó que aún no hablado de la reforma del Reglamento de la Asamblea, «ni siquiera si es posible hacerlo», unas dudas que evidencian que la modificación de la Mesa no será una cuestión sencilla.

Irene de Miguel

La segunda ronda de consultas con los grupos parlamentarios concluyó con Irene de Miguel, de Unidas por Extremadura, que mantiene sus cuatro diputados pero que tras el resultado de las elecciones autonómicas no tendrá ningún peso en la toma de decisiones. Por ese mismo motivo también será una de las oposiciones más duras a PP y Vox, una formación que ideológicamente está en las antípodas de la coalición de izquierdas.

Según Irene de Miguel, la investidura fallida de Fernández Vara ha dado como resultado el acuerdo entre los dos partidos de derechas, lo que a su juicio demuestra que «Extremadura es una colonia para PP y Vox, todo se decide en Madrid».

La portavoz de Unidas por Extremadura aseguró que Guardiola ha perdido toda credibilidad tras pasar de negarse a compartir el ejecutivo con Vox a ceder una consejería, lo que permitirá «sentar a la extrema derecha» en el Consejo de Gobierno.

Asimismo, aunque afirmó que el acuerdo entre las dos formaciones está lleno de vaguedades, recoge medidas como el PIN parental, que amenaza la educación en valores, y la derogación de la Ley de memoria histórica y democrática de Extremadura. Dos cuestiones que, en su opinión, sitúan al PP lejos de su supuesto papel de derecha moderada