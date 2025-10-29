HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este jueves, 30 de octubre, en Extremadura?
Uno de los 18 debates de la VI Bienal Vargas Llosa. HOY

Un país que nunca se acaba

La Bienal y el boicot

60 intelectuales, 18 debates. Unas jornadas de duda y perplejidad en honor de Mario Vargas Llosa

J. R. Alonso de la Torre

J. R. Alonso de la Torre

Miércoles, 29 de octubre 2025, 01:00

Comenta

En uno de los 18 debates que se celebraron con motivo de la VI Bienal Vargas Llosa, Juan Manuel de Prada aseguró que el mundo ... de los literatos es más pérfido aún que el de los tertulianos. Según ese aserto, la semana pasada, la perfidia se sustanció en Cáceres, Trujillo y Badajoz durante cuatro días. Por esa perfidia o porque el evento nos costó a los extremeños 600.000 euros (el congreso reciente de Turespaña en Cáceres costó 677.811.75 euros a Turespaña y 284.915.85 euros a la Junta de Extremadura), el caso es que hubo un leve boicot a la bienal en el mundillo intelectual cacereño y solo una librería local se prestó a participar en la firma de libros.

