Baselga (Cs): «Esperamos que muchos votantes del PSOE se vengan a Ciudadanos»

El partido naranja en Extremadura está en manos de Fernando Baselga (ex del PP) desde el mes pasado y hasta el próximo 10 ... de marzo se ha dado de plazo para concretar una posible alianza con un partido regionalista –Levanta Extremadura– que agrupa a tres formaciones, entre ellas Extremeños, que en 2019 concurrió con Podemos a la autonómicas. «Siempre que no sea con PP o PSOE, ese pacto estaría autorizado por Madrid porque el 5% de votos (mínimo para optar a escaño) no es fácil de conseguir y de este modo no tiraríamos los votos a la basura», dice Baselga, que asegura que su partido «está muy vivo».

Según dice, al PP le está costando hacer listas en muchos pueblos y Cs va a ser el tercer partido en número de candidaturas municipales (aunque aún no los ha presentado en las principales ciudades extremeñas). Noticia Relacionada Los antiguos votantes de Ciudadanos, claves para las elecciones autonómicas del 28 M Sobre los votos que pueda perder de cara al 28M, afirma: «No creo que vayan al PP, un partido que se ha dedicado a robarnos gente, lo que políticamente es bastante impresentable, por eso creo que si Ciudadanos no existiese mucha gente se quedaría en casa. Además, hay que tener en cuenta que esta vez Vox podría entrar en la Asamblea; también esperamos que muchos votantes del PSOE puedan irse a Ciudadanos antes que al PP porque en Extremadura hay descontento y detecto muchos nervios entre los socialistas», señala. El pacto con Levanta Extremadura sería solo a nivel autonómico y, en su opinión, podría revitalizar una opción de voto para su partido, que recuerda tiene el regionalismo en su ADN al haber nacido en Cataluña; «además, nosotros hemos llevado siempre temas extremeños a la Asamblea», expone Baselga.

Temas

Ciudadanos Partido de la Ciudadania