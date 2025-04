Los antiguos votantes de Ciudadanos, claves para las elecciones autonómicas

No son los 286.563 votos del PSOE ni los 168.589 del PP obtenidos en la autonómicas de 2019, pero ante unas elecciones que ... se prevén igualadas y donde el tercero podría abrir la llave de la Junta (Vox al PP y Podemos al PSOE), se han vuelto muy codiciados los 68.132 votos de Ciudadanos (Cs). Esta bolsa de papeletas la cosechó el partido naranja en Extremadura en 2019 para que Cayetano Polo fuera presidente de la Junta. Le sirvieron para obtener siete escaños en la Asamblea (por debajo de lo que indicaban las encuestas), que se convirtieron en irrelevantes ante la mayoría absoluta socialista.

Prácticamente la mitad de aquellos votos –37.123– procedieron de las diez poblaciones más grandes, donde el naranja fue claramente el tercer partido por detrás de PP y PSOE. Entonces le votaron entre el 11% (Plasencia) y el 19% (Cáceres) del electorado, con el 16,5% en Badajoz. Solo en esta última ciudad tuvieron 11.262 votos que a finales del próximo mes de mayo podrían decidir unos comicios.

Hoy casi nadie se acuerda de quién es Cayetano Polo, que dejó la política hace dos años y medio y todas las encuestas conocidas en la región dan cero escaños a Ciudadanos en Extremadura. Esos mismos sondeos indican que el gobierno extremeño se inclinará hacia PP o PSOE por un margen mínimo. ¿A dónde irán todos esos votos de Cs?

Abel Bautista, secretario general del PP extremeño y director de campaña, entiende que «una gran parte irán al PP, pero otros irán a otros partidos. Lo que está claro es que esos votantes de Ciudadanos se pueden sentir cómodos en el proyecto de María Guardiola (candidata del PP)».

A menos de cien días para las elecciones autonómicas, el PP debe perfilar su discurso según sus objetivos. Y entre pescar en ese caladero que suponen los antiguos votantes de un partido naranja en descomposición o acudir al marco mental de los seguidores Vox, muchos de los cuales pertenecieron al PP hace poco más de cuatro años, Bautista habla de «centralidad y transversalidad», lo que da a entender que seducirán a quienes votaron a Ciudadanos en 2019: no obstante, según Bautista, ellos desde el PP se dirigirán a todo aquel que no se sienta cómodo con lo que él llama «tándem Vara-Sánchez», un binomio político al que deben batir y que tratarán de no romper hasta el mismo día de ir a votar.

PSOE: «sin estridencias»

Los socialistas, en cambio, ven en el actual presidente del Gobierno un activo electoral. De hecho, el viernes vino a presentar al candidato local en Badajoz, hará lo mismo con el de Cáceres y de nuevo repetirá en campaña, aseguran desde el PSOE extremeño.

Para Marisol Mateos, directora del comité electoral del PSOE en Extremadura, «Sánchez siempre tiene las puertas abiertas en Extremadura». También incide en que los tres meses que quedan para ir a votar son «una eternidad», pero ya adelanta que su campaña con Vara de candidato será «más propositiva y sin estridencias, apelando a la estabilidad y la gestión, no a un relato», dice antes de enumerar los proyectos que están de camino en la región: macromatadero en Zafra, gigafactoría en Navalmoral, azucarera en Mérida, fábrica de diamantes en Trujillo o Elysium City en Castilblanco, que serán los avales que el PSOE extremeño ponga sobre la mesa en las próximas semanas.

«Nosotros apelaremos al indeciso y en este caso la campaña, sobre todo la última semana, será decisiva» MArisol Mateos Secretaria de Organización del PSOE

En cuanto a la suculenta bolsa de votos de Ciudadanos ella cree que se va a repartir entre el PP, – «que es de donde venían la mayoría», reconoce–, pero también entre el PSOE y la abstención, cree Marisol Mateos, quien también tiene en cuenta que Ciudadanos concentró en 2019 un voto conservador cuando Vox aún no era una opción tan visible.

Pero ella le da importancia, sobre todo, al voto indeciso, incluso con la dificultad que entraña identificar a este tipo de elector. «Hay muchos que en las encuestas contestan que no saben a quién van a votar, pero en realidad sí lo saben», asegura Mateos.

El consultor político César Calderón (Red Lines), que trabajó en Extremadura durante la campaña de 2015, ya explicó en una información la semana pasada que en Extremadura las elecciones del 28 de mayo la decidirán los indecisos moderados de las poblaciones más grandes de la región. Y a estos electores piensan apelar desde las filas socialistas para revalidar la mayoría absoluta, ya que Mateo es consciente de que «existe mucha gente que ha votado cinco veces de manera diferente en las últimas cinco elecciones y no tienen un partido. A todos ellos lo que le ofrecemos es el modelo de gestión que ha consolidado Guillermo (Fernández Vara). Nuestro mensaje a esos indecisos es que pueden consolidar su vida en Extremadura, un lugar que tiene sus debilidades, pero también unos proyectos que ya no son maquetas y que se van a cumplir. Ese es nuestro mensaje, no crispar y mentir en las redes sociales», agrega la responsable socialista.

Cinco mil votos en blanco

Si equiparamos votos en blanco con indecisos, en mayo de 2019 hubo 5.602 votos en blanco por otros 8.262 nulos, un voto que se identifica más con electores muy descontentos.

En lo que coinciden los estrategas de PP y PSOE es en que las siglas cada vez importan menos. «Según los sociólogos con los que trabajamos –indica Bautista, del PP–, tras la pandemia cada vez más gente ha dejado a un lado la ideología y se identifica con un líder, con una persona y ahí es donde estaba el votante de Ciudadanos».

«En las elecciones andaluzas la campaña movilizó 20 puntos, cinco incluso en la jornada de reflexión» Abel Bautista Secretario General del PP

La socialista Marisol Mateos analiza que el escenario de la batalla electoral el próximo 28 de mayo es el una sociedad cada vez más polarizada y al mismo tiempo fragmentada en más partidos debido a una desafección política, todo lo cual conduce a una volatilidad del voto que terminará siendo decisiva.

Por ello, la captación del voto indeciso en el último momento será la clave, vuelven a coincidir PP y PSOE.

Este voto indeciso es el que hay que identificar para dirigir hacia ellos los mensajes apropiados en la recta final, prácticamente en las últimas horas. Para Abel Bautista son tres los colectivos claros –que no revela por razones de estrategia– a los que hay que apelar para decantar la balanza. Ni siquiera está tan claro para él que se encuentren en la grandes ciudades.

«Nosotros apelaremos al indeciso –apunta la Mateos–, el cual tiene una oportunidad de votar al PSOE porque Guillermo ha consolidado un modelo de gestión y en este caso la campaña electoral, sobre todo la última semana, será decisiva».

El secretario general el PP extremeño dice que cada semana reciben reportes sociológicos, pero una conclusión clara es que si en anteriores elecciones el trabajo que se realizaba en campaña movía el resultado entre dos y tres puntos, ya no es así, esa proporción ha subido, lo que confirma la relevancia de estos indecisos, gente que el mismo domingo, camino del colegio electoral, aún tiene dudas. «En las últimas elecciones andaluzas la campaña consiguió movilizar veinte puntos y solo en la jornada de reflexión el día antes de ir a votar el voto se movió cinco puntos, por lo que esta campaña va a ser muy importante».

Por su parte, además de desgranar un programa tras reunirse con colectivos diversos, en el PP apelarán durante la campaña, «a las emociones y los sentimientos, que es lo que el pueblo demanda», afirma el dirigente popular, «ante los agravios sufridos históricamente en Extremadura en temas de infraestructuras, financiación o sanidad».

Por su parte, Mateos espera que aumente la participación (ya de por sí alta en la comunidad autónoma, donde oscila entre el 72% y el 75%; en las últimas fue del 71,3%). Para conseguir esto la secretaria de Organización del PSOE dice que no tiene que tensionar a sus bases como hace el PP, ya que los socialistas tienen una actividad orgánica durante todo el año y está convencida de que esto será una baza más en la recta final antes del 28 de mayo.