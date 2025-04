Los bares extremeños empiezan a quedarse sin whisky, ginebra y vodka

Los bares extremeños se están quedando sin bebidas alcohólicas. Es difícil de creer, pero las distribuidoras son incapaces de saber si este desabastecimiento tiene solución ... a corto plazo. De momento, piensan que se agravará puesto que se acercan las navidades, época en la que se consume una tercera parte de la demanda anual, explica José Carballo, responsable de Carballo Comercial de Bebidas, que distribuye varias marcas en Badajoz capital y cincuenta kilómetros a la redonda.

«La situación –dice– es muy complicada, en 25 años que llevo en el negocio no he visto nunca algo así», avisa. De momento, este distribuidor ya no es capaz de servir ni las ginebras Tanqueray ni Beefeater ni los whiskys Johnny Walker o Ballantine's, y calcula que ocurrirá lo mismo con todas las marcas vinculadas a Reino Unido, donde debido al 'brexit' hay mucha mercancía atascada en la aduana. Por otro lado, el transporte marítimo desde China también está sufriendo retrasos y no llega materia prima para hacer botellas. Y si hubiera que acudir a la producción nacional (DYC, Larios...), Carballo advierte: «No creo que estén preparados para una oscilación de la demanda tan grande».

A Agustín Nieto, que regenta el pub Bulevar en Cáceres, le tranquiliza que para pasar las navidades está garantizada al menos la cerveza, pero admite que desde esta semana ya no le sirven ginebra Beefeater ni vodka Absolut y sabe que pronto se agotarán más marcas. «Hablo con el distribuidor y no me da muchas más esperanzas. No hay las que llegan de Inglaterra, pero es que de bebidas nacionales andan igual de mal. Con la ginebra Puerto de Indias, que se hace en Sevilla, la representante me ha dicho que le queda para poco tiempo. Por lo visto no les sirven el cristal ni dosificadores».

«Eventual rotura de stock»

La alerta en España ya se ha dado. Se sabe que empiezan a faltar de los almacenes varias de las marcas más consumidas de whisky, ginebra o ron, y algunos creen que las estanterías de los supermercados se vaciarán en poco tiempo.

Espirituosos España, la entidad que agrupa a productores y distribuidores de bebidas alcohólicas procedentes de la destilación de materias primas agrícolas en España, ha enviado esta semana una nota de prensa para explicar a qué se debe lo que llama «eventual rotura de 'stock'».

Según este colectivo, el problema no es generalizado y tampoco responde a un aumento del consumo, como se pensó en un principio al eliminarse las restricciones en la hostelería, «sino a problemas derivados de la inestabilidad en los mercados y a la crisis mundial en el transporte, que vienen afectando al comercio internacional y al aprovisionamiento de materias primas».

Por otro lado, el distribuidor extremeño José Carballo apunta que el desabastecimiento de momento no afecta a los refrescos o a la cerveza porque vienen en envases retornables, y en el caso de los vinos lo que se consuma estas navidades ya está embotellado hace tiempo, por lo que solo tendrían problemas los vinos jóvenes de este año.