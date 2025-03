Como escritor, es uno de los divulgadores de referencia de lo que fue España y sus personajes más relevantes, un pasado que traslada a sus ... novelas con maestría y gran acogida de los lectores. El hermano de la ex vicepresidenta Carmen Calvo también ha sido político y hasta alcalde de Cabra entre 1991 y 2000, la localidad donde nació en 1951.

Doctor en Historia Moderna, empezó a a cultivar la novela histórica hace tres décadas con 'El hechizo del rey'. Ya tiene más de veinte obras en este género. La última, 'Duelos del Mundo' (ed. Harper Collins), la presentó esta semana en El Escorial. Recrea el ambiente del Siglo de Oro, las intrigas palaciegas, añade dosis de misterio a través de un asesinato y descubre un perfil más humano de Felipe II, rey que llevó a España a su máximo esplendor. Tuvo que ver la conquista de Portugal, por lo que dedica varios pasajes a cómo era el Badajoz del siglo XVI, cuando la ciudad se convirtió en un inmenso campamento militar previo a la batalla.

–Ha abordado varios géneros, de la divulgación y novela científica al ensayo. ¿Qué desafío encuentra en la novela histórica que no halla en los otros géneros?

–El lector de novela histórica es muy exigente, se fija en los detalles y también hay historiadores muy conocedores de los grandes acontecimientos. Ahora se quiere saber sobre la vida cotidiana, cómo se viajaba, qué comían o cómo vestían, y esos son pequeños detalles muy valiosos para la novela histórica, en la que hay que saber cosas como que el kilómetro no existe, que la patata y el tomate los españoles no los conocían en el siglo XVI o que el chocolate se bebía. Esto es un reto incluso para un historiador.

–¿Antes de entregar su borrador pasa algún filtro o a estas alturas no le hace falta?

–Tengo dos personas que una vez he terminado me hacen sugerencias o correcciones. Una es mi esposa, que me avisa por ejemplo de alguna reiteración o si ve frases demasiado largas. El otro lector es un amigo que se encarga de ajustar fechas. A pesar de todo a veces se escapa algo. En mi novela 'El año de la república' en una corrida decido que premien al torero con dos orejas, pero en 1873 no se daban orejas, eso ocurrió desde 1910, así que en la siguiente edición el torero dio la vuelta al ruedo. El lector de novela histórica es muy preciso, y cuando uno no sabe de toros a lo mejor sabe de plantas.

–¿Por qué leer su nueva novela?

–En España asistimos a un debate entre los que consideran que nuestra historia es un cúmulo de sombras y los que defienden que también tiene luces. El reinado de Felipe II, muy maltratado por la leyenda negra, tiene un enorme atractivo. En este libro lo veo muy humano escribiéndose con sus hijas y preocupándose por cómo van vestidas. Presento otra cara de ese monarca que vestía de negro y se ha dicho que era como expresión de un sujeto detestable. Pero iba así porque con algunos tintes recién llegados conseguían un negro muy brillante y esto marcó la moda de la época. Esa España no solo vence en los campos de batalla sino en la forma de vestir. Y es en 1580 cuando la monarquía portuguesa se incorpora a España, cuando se habla de que no se pone el sol en los dominios de España, de ahí el título, 'Dueños del mundo'.

–¿Hay algún periodo de la Historia que le gustaría dominar con soltura para idear alguna trama pero aún no se atreve?

–El siglo XVIII, al que le dediqué 'El espía del rey' sobre un personaje, Jorge Juan, que fue una personalidad extraordinaria. En ese siglo ya estamos en un segundo plano, pero aún podíamos romper equilibrios aliándonos con Francia o Inglaterra. A ese tiempo tan atractivo se le han dedicado pocas novelas. Igual pasa con la segunda mitad del siglo XV, donde Extremadura tiene un papel muy importante cuando se apostó por Juana la Beltraneja en la guerra entre castellano-portugueses contra castellano-aragoneses y España se juega su futuro.

–¿Percibe que tras la educación Secundaria los adolescentes salen con un bagaje pobre en Historia?

–Es cierto, hoy nuestros diseños curriculares insisten sobre los siglos XIX y XX y eso es dejar en el olvido a grandes personajes de un atractivo enorme. Ahora se estudia desde la Constitución gaditana de 1812, pero somos lo que somos por lo que heredamos en los siglos anteriores. Creo que ese interés por la novela histórica del público más adulto es porque quiere conocer ese pasado de una manera atractiva.

–Es conocido su paso por el Partido Andalucista o su periodo de alcalde en Cabra. ¿Sus años en política le han servido como material para escribir novelas?

–Esos años sumaron, no tanto por el mundo de las intrigas o conspiraciones, sino porque conocí mejor al ser humano. Hablé con mucha gente. Si no, habría estado circunscrito a lo académico y los archivos. Algún personaje de ficción lo he perfilado gracias a haber estado en política.

–Crímenes, traiciones, secundarios medrando... ¿Siente que debe exagerar personajes o tramas, o las fuentes que maneja revelan que no hace falta y muchos hechos fueron así de trepidantes?

–La Historia es tan extraordinaria en algunos acontecimientos que supera la ficción. A veces parece que uno está inventando y no es así. Desde el punto de vista histórico intento ser lo más fiel. Pero luego coloco una trama paralela que responda al ambiente de la época. Algunas no ocurrieron pero pudieron haber ocurrido y yo intento hacerla verosímil, como la resolución del asesinato de un boticario con fama de alquimista, a la que Felipe II era muy aficionado buscando la transmutación de los metales para sufragar tanto gasto.

–En 'Dueños del mundo' aparecen pasajes con Badajoz de fondo, ¿de qué momentos se trata?

–Fui a Badajoz para ver Puerta Palmas porque Felipe II entró por ahí, me he movido para ver cómo se podía salvar el Guadiana, he ido a Guadalupe por el encuentro de su sobrino don Sebastián y ver dónde se levanta el monasterio. Tienes información 'on line', pero así se perciben olores, ruidos, cómo se ve el río desde un punto, o la distancia entre Elvas y Badajoz para medir los tiempos. Felipe II elige Badajoz porque queda al sur del Tajo y Lisboa al norte y en el siglo XVI salvar un río era un problema estratégico. El episodio de la presencia del Duque de Alba pasando revista las tropas es un momento muy importante porque en Badajoz se concentra un ejército de 15.000 hombres que había que dar de comer. Tienen que respetar y no saquear y de repente tenemos un Badajoz que se llena de carretas llena de comida. Otro acontecimiento importantísimo es la muerte de la reina Ana de Austria, de la que el rey está muy enamorado, pese a que dormían en alcobas separadas, aunque hay documentación de cuando el rey visitaba la alcoba de la reina.

–Badajoz tiene un pasado bélico por su condición fronteriza y personajes como Ibn Marwan, Alfonso IX, Godoy, el general Menacho... ¿Habría material suficiente para escribir varias novelas?

–No me cabe la menor duda. Ser una ciudad de frontera aporta muchos detalles. Cuando Portugal se subleva contra la Monarquía pasan muchas cosas, o el papel de Godoy en la corte de Carlos IV, que generaría muchas historias.

–En 'Dueños del mundo' el contexto es el Imperio Español en su mayor esplendor. Estamos en el siglo XXI, ¿quién domina el mundo y qué papel tiene hoy España?

– El mundo está hoy bipolarizado y Europa juega un papel secundario. Hoy lo dominan China y Estados Unidos. A Rusia, Trump le está dando un papel que no tiene. Su PIB es inferior al de Italia y poco más que el de España. Otra cosa es lo que vaya a pasar si se llega a acuerdos de paz. En esa bipolarización clara, Europa juega papel menos importante. En cuanto al papel de España, es secundario; quizás ejerceríamos más fuerza si las relaciones con Hispanoamérica estuvieran mejor llevadas en los últimos tiempos. Además, tenemos una posición estratégica entre Europa y África que podría hacerse valer más.