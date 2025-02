Badajoz fiordos por 70 euros

A.T.

El 8 de marzo, parte una excursión de Badajoz a los fiordos. ¿El precio? ¡Asombroso! 70 euros por persona.

Soy un friki de las excursiones populares. Cuando voy paseando por las calles de Cáceres o Badajoz y veo carteles pegados en las paredes anunciando excursiones, ... me paro, leo los anuncios y me sorprendo al descubrir lugares nuevos que en el mundo de los viajes sofisticados con resort no existen.

El miércoles pasado, fui a dar un paseo por el barrio pacense de Santa Marina. Deambulando por aquellas calles, descubrí, entre otros, el viaje a los fiordos por 70 euros. Para ser precisos, era a los fiordos cordobeses. ¿Conocían ustedes la existencia de fiordos en Córdoba? Comenté mi descubrimiento con chicas jóvenes y modernas, de esas que viajan a las Maldivas o recorren Europa en una furgoneta camperizada y tampoco sabían nada de esos fiordos tan meridionales. Pero existen, están en Córdoba y los avezados excursionistas populares los conocen perfectamente. Estos fiordos cordobeses, y otras excursiones singulares de las que les hablaré más adelante, demuestran que hay dos mundos viajeros: el consabido y repetido de las agencias, con sus ofertas de islas griegas, sus todo incluido caribeños y sus combinados Estambul-Capadocia y el desconocido de los viajes populares que saben de la existencia de unos fiordos en Córdoba o de una 'Ruta del amor' en Setenil de las Bodegas. ¿A que tampoco sabían nada de esa ruta del amor? Pues es otra oferta de viaje popular que, por 60 euros, te lleva el sábado que viene a este pintoresco pueblo gaditano famoso por sus casas excavadas en la piedra, lleno de rincones románticos y de, asegura el folleto, «frases que celebran el amor en un entorno incomparable». Además, incluye la comida y el guía local. El viaje a los fiordos contempla desayuno en Córdoba, paseo con guía por Hornachuelos que, anuncia el pasquín pegado por las paredes de Badajoz, «nos desvelará los secretos de este encantador pueblo», habrá degustación de productos locales como el chorizo de 'venao', paseo en barco «por los majestuosos fiordos» con aperitivo a bordo, regreso a Córdoba con comida incluida y tarde libre. ¿Cómo se puede estirar el tiempo de esa manera y cómo se puede ofrecer tanto por tan poco? He ahí el secreto de estas excursiones populares. Hace años, estos viajes tenían un componente más religioso y consumista. Se visitaba el santuario madrileño de Santa Gema Galgani y el templo del Cristo de Medinaceli para acabar en Xanadú. Tras la pandemia, se pusieron de moda las excursiones a Granada para visitar la tumba del milagroso Fray Leopoldo. Pero parece que el viaje beato pierde fuerza y se imponen estas profanas rutas amorosas de Setenil o una escapada de fin de semana «Especial enamorados» a Jerez y Chipiona que incluye visita a las bodegas Tío Pepe en Jerez y asistir al «arte y elegancia del espectáculo ecuestre de Carmelo Cuevas en Chipiona». En estas ofertas de pared, pasquín y barrio pacense, no faltan clásicos como las fallas de Valencia, los pueblos blancos andaluces, Motril y Granada o excursiones tan extremeñas como La Pedida de la Patatera en Malpartida de Cáceres o la Matanza Didáctica Extremeña de Fuente de Cantos, especial 'Venta El Gato', que incluye migas con vino dulce, anís, licores, cafés e infusiones, matanza para probar el cerdo y comida a base de cerdo a la plancha, bebidas, quesos y aperitivos extremeños para acabar con baile y un regalo de alimentos de la matanza. ¡Todo por 50 euros! Fiordos, amor, migas, 'venao', Tío Pepe… Quien se aburre en Badajoz es porque quiere.

