Las autoescuelas temen que aumente la espera para examinarse por el 'boom' de la ayuda de la Junta

Las autoescuelas extremeñas temen que los plazos de espera para obtener permisos de conducir aumenten ante el éxito del bono formación de transporte ... puesto en marcha por el Gobierno regional. Ha recibido unas 6.000 solicitudes.

Se trata de un programa para financiar la formación teórica y práctica para obtener los permisos de conducir B (automóviles), C y C+E (camiones y camiones con remolque) y D (autobuses).

En el caso del carné de conducir tipo B, la ayuda asciende a un máximo de 600 euros y sólo puede emplearse para la formación teórica. Esta línea se destina a mujeres que residan en localidades de menos de 20.000 habitantes, a parados de larga duración y a trabajadores ocupados de los sectores productivos del transporte, la logística y el comercio.

Para la modalidad C y D el importe máximo es de 1.300 euros, mientras que para C+E el bono llega hasta 1.500 euros. En estos tres casos, la ayuda también incluye veinte clases de maniobras o circulación con una duración de 30 minutos cada una.

El bono formación se ejecuta a través de autoescuelas que se quieran adherir a esta convocatoria y está empezando a concederse. «Hablamos de que serán miles de aspirantes para obtener permisos, lo que va a generar lista de espera a partir de septiembre. Aumentará un 100% y en meses podría llegar a los cuatro o cinco», avisa el Pedro Herrero, presidente de la asociación de autoescuelas de la provincia de Cáceres.

Herrero asegura que ya lo han puesto en conocimiento de las jefaturas provinciales de Tráfico y de la Junta de Extremadura. «Es una pena que no haya suficientes examinadores para acoger toda la demanda que llegará ante una medida tan buen puesta en marcha por la Junta», lamenta Herrero, que indica que les llaman una media de siete empresas a la semana en busca de conductores. «El problema es que si no se van a poder examinar en tiempo no podemos hacer maravillas», concluye.

Solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes se abrió el 9 de octubre del pasado 2024 y tiene una duración de un año. Pero la alta demanda llevó a cerrar en febrero la convocatoria para los permisos C, C+E y D.

Asimismo, destaca que más del 77% de las solicitudes son para permisos profesionales (C, C+E y D), lo cual evidencia que los solicitantes apuntan a ocupaciones de mayor proyección laboral. Se trata además de las modalidades con más cuantía de ayuda y las que ofrecen menos limitaciones para convertirse en beneficiario.

Ahora, la Junta de Extremadura ha aumentado en tres millones las ayudas para sacarse el carné de transportista. La dotación para la obtención de permisos profesionales pasa de 2,4 millones a 5,4.