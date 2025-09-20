HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Terrenos de Badajoz donde la Universidad Internacional Uninde pretende construir un edificio. A. MÁRQUEZ

La Asamblea de Extremadura debatirá en octubre la creación de la primera universidad privada

Los promotores de la iniciativa esperan contar con el visto bueno y comenzar la tramitación de sus títulos para abrir en el curso 2026-2027

A. B. Hernández

Sábado, 20 de septiembre 2025, 13:53

No ha formado parte del orden del día del primer pleno del nuevo curso político, el que se celebró el pasado día 11, pero está ... previsto que el proyecto para la creación de la primera universidad privada de Extremadura se someta a debate en un pleno de octubre.

