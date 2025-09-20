La Asamblea de Extremadura debatirá en octubre la creación de la primera universidad privada

No ha formado parte del orden del día del primer pleno del nuevo curso político, el que se celebró el pasado día 11, pero está ... previsto que el proyecto para la creación de la primera universidad privada de Extremadura se someta a debate en un pleno de octubre.

«Confiamos en que la aprobación del proyecto para la creación de nuestra universidad se produzca cuanto antes», afirma Antonio Rubio, director del proyecto Uninde.

Cabe recordar que el Gobierno autonómico ya ha remitido al Parlamento regional el proyecto de ley de reconocimiento y creación de la Universidad Internacional Uninde, que tendrá sede física en Badajoz. Lo hizo el pasado 25 de julio, doce días después de que el Consejo de Estado dictara su última resolución sobre un proyecto que está en manos de la Asamblea de Extremadura.

Más de medio siglo después de que echara a andar la Universidad de Extremadura, la región contará con su primera universidad privada una vez solo resta el visto bueno por parte de la Asamblea, «y entendemos que será en octubre, confiamos en cualquier caso en que sea cuanto antes», indica Antonio Rubio.

La iniciativa, por tanto, se encuentra en su último trámite, porque solo falta su aprobación por la Asamblea para que la primera universidad privada sea una realidad en la región. Exactamente, tres años después de que se iniciaran los trámites.

La aprobación que Uninde espera es un requisito imprescindible no solo para que inicie su andadura en Extremadura, sino para que sea posible en el curso previsto: 2026-2027. «Después del visto bueno de la Asamblea debemos presentar los títulos ante la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca) para que los oficialice y estos trámites pueden durar hasta seis meses», detalla el director del proyecto.

Los títulos

El mismo contempla para la región diez titulaciones de grado y siete másteres, además de dos doctorados en las áreas de Ciencias Sociales e Informática.

En cuanto a las titulaciones de grado, destacan las vinculadas a Ciencias de la Salud, como son Enfermería, Psicología y Fisioterapia; o también las relacionadas con las nuevas tecnologías, como las ingenierías de Desarrollo de Videojuegos o de Informática en la especialidad de Ciberseguridad y Analítica de Datos.

«El 5% del presupuesto se destinará a investigación y en un plazo de seis años la plantilla docente rondará los 200 profesores», añade Antonio Rubio.

La sede física estará en un edificio de 10 plantas que se levantará en una parcela ya adquirida en la avenida Elvas, pero la oferta formativa, además de presencial, será online e híbrida. «Cuando se apruebe el proyecto de creación se comenzará la construcción de la sede», aclara el director del proyecto.

Si finalmente la Asamblea aprueba, como se espera, la ley de reconocimiento de la nueva institución docente, Extremadura entrará a formar parte de una red educativa con presencia en siete países. Uninde, de Global Academic Network, cuenta con un centro en Portugal, tiene una universidad online en Andorra y su buque insignia es la Universidad Autónoma de Chile, a la que se une otra más en Paraguay, el Centro de Estudios Superiores en Perú y dos universidades online en Florida (Estados Unidos).

No será a priori la única universidad privada de Extremadura. El centro promovido por el Grupo Planeta acaba de recibir el informe favorable que llevaba esperando desde 2023 de los técnicos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, un paso indispensable para poder establecerse en la región.

En concreto, la Universidad Abierta de Extremadura, como se llama el proyecto que planea su sede administrativa en Badajoz y oferta formación en modalidad online, ha contado con el visto bueno de la comisión permanente de la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU), una entidad presidida por la titular del Ministerio y de la que forman parte los responsables de la enseñanza universitaria de las comunidades autónomas. Por tanto, este informe ha sido avalado por el Ejecutivo central y las 17 regiones del país.

Los atractivos

Entre su oferta, según el proyecto, quiere impartir grados tan demandados como Psicología, cuya nota de corte es cada vez más alta y la Universidad de Extremadura (UEx) cubre sus plazas todos los años, con alumnos que quedan en lista de espera. En concreto, la Universidad Abierta de Extremadura pretende impartir once grados, 12 posgrados y tres programas de doctorado con títulos como Psicología, Educación Infantil y Primaria, Matemáticas, Marketing, así como titulaciones en Data Science y Business Intelligence, entre otros.

Precisamente los promotores de Uninde, la que será la primera universidad privada de Extremadura, exponen «dos argumentos rotundos» para apostar por la región. «Por un lado, la nota de corte de la UEx en algunos grados imposibilita que todos los alumnos puedan cursarlo y, por otro, hay estudiantes que demandan grados que no oferta la universidad pública», explica el director del proyecto Uninde.

Por eso, resume, «nuestra oferta contribuiría a que cientos de estudiantes de Extremadura se pudieran quedar aquí a estudiar y no se vieran obligados a marcharse fuera, las comunidades limítrofes se nutren de alumnos extremeños en la actualidad en un alto porcentaje», dice Antonio Rubio. «De ahí que con nuestra oferta se pueda completar la de la universidad pública y lograr que más estudiantes puedan continuar sus estudios superiores en la región», concluye el director del proyecto Uninde.