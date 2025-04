La artista que traza su camino musical

Ha tenido varios nombres artísticos, pero desde 2020 Inma Pastor Cuesta es Ava Phoenix en alusión al fénix, esa ave mitológica que resurge de sus ... cenizas una y otra vez. «El nombre viene de una tragedia de mi vida profesional por elegir mal discográficas o managers, pero siempre me he vuelto a levantar. Como no pueden conmigo, mi madre me dice que soy como el ave fénix», explica.

Nacida en Badajoz en 1988, donde creció, a sus 36 años Ava Phoenix es conocida en la música por su voz y su destreza con el contrabajo. Tras pasar 15 años en el cuarteto Stradivarias, la extremeña está a punto de lanzar el que será su primer disco, de título 'Manifest', de estilo pop y rollo entre Taylor Swift y Lana del Rey, según sus propias palabras.

Pero para llegar hasta este punto la extremeña ha tenido que recorrer un camino en el mundo de la música. «Estudié en el Conservatorio Superior de Badajoz, estuve un par de años de becaria en la Orquesta de Extremadura y luego me marché con 19 años a Madrid a estudiar. Conseguí plaza en la Escuela Superior de Música Reina Sofía y acabé hace más de diez años la carrera en el Real Conservatorio Superior de Madrid. Ahora trabajo en la música, ya sea en la parte docente o dando conciertos y espectáculos o bien como productora musical. Tengo la suerte de vivir de lo hago y lo que hago me gusta», dice.

Aunque también toca el piano, su instrumento es la voz y su personalidad musical se la da el contrabajo, al que llegó por descarte. «Quería cuerda, a ser posible el violonchelo, pero solo quedaba el arpa y el contrabajo, que me sorprendió gratamente. A ver, este instrumento tiene una parte de penitencia al tener que cargarlo a la espalda, pero a cambio lo toca menos gente y yo tuve la suerte de estudiar con Françoise Rabbath, un solista muy brillante. Creo que mi instrumento da mucho juego en el escenario porque lo puedes tocar como un bajo y en las zonas agudas se acerca al violonchelo. No me arrepiento».

Va a sacar 'Manifest', un disco en el que ella canta, produce, arregla y toca todos los instrumentos

En cuanto a gustos cita a los grandes que afirma han sonado siempre en su casa: Michael Jackson, Elton John, Freddy Mercury, Tina Turner... y también admito mucho a Taylor Swift y Lady Gaga, a las que considera «inspiradoras».

Y aunque desconfía de las redes sociales, reconoce que con su perfil de Instagram o TikTok ha llegado a más gente. Suele subir vídeos cortos de ella versionando temas conocidos acompañada de su contrabajo, ya sea de Miley Cirus (Flowers) o de Aqua (I'm a barbie girl), por citar algunos recientes. En sus posts también sale su Badajoz, donde ha dado conciertos recientemente por La Noche en Blanco o La Ciudad Encendida en los jardines de La Galera. «Esos días siento un poco más de presión porque está mi familia y la gente me conoce», reconoce.

Tomar las riendas de su vida

En cualquier caso, ella prefiere el boca a boca de toda la vida a Internet. «Mi experiencia con las redes es que están sujetas a un algoritmo complicado y para sobresalir hay que invertir. El que sale de la nada es uno de un millón. Y tras eso hay un manager y una red interna en una industria en que las multinacionales copan el mercado y siguen eligiendo quién triunfa y quién no. Yo he usado las redes a mi favor y me han salido conciertos, pero de ahí a ser viral es muy difícil, y menos en el mundo de la música. A lo mejor haciendo alguna estupidez si puedes convertirte en viral, pero en la música no, y menos siendo novel», analiza esta pacense.

En cualquier caso, ahora está en otros temas. Lleva prácticamente un año «metida en la cueva», como ella dice para referirse a que está inmersa en el que será su próximo disco. «Yo lo hago todo, la producción musical desde cero, o sea composición, producción, arreglos, canto y toco todos los instrumentos, lo cual no es muy común, pero mi formación me lo permite. No hay banda salvo cuando toque hacer directo».

En cuanto al estilo habla de «por comercial tipo Taylor Swift o Lana del Rey, y las canciones serán en inglés y español. Mi idioma lo adoro, pero así a nivel internacional tengo más posibilidades».

Inma/Ava afirma que ya tiene 16 canciones, más de las 10 que incluirá el primer trabajo, ya que las sobrantes serán para el siguiente disco. De momento, espera grabar el primer tema de 'Manifest' en breve. La temática –explica– tiene que ver con sus últimos desengaños profesionales y con la idea de tomar las riendas de tu propia vida. «Es todo un poco experiencia vital, pero de manera positiva y alegre porque el mundo está muy complicado con guerras y la gente necesita alegría y esperanza, además de valores».