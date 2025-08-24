HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Javier San Vicente era arqueólogo y participó en las labores de extinción de Cipérez. EFE

Incendios en España

El arqueólogo de Sierra de Gata que murió cinco días después de luchar contra el fuego en Salamanca

El arqueólogo e historiador Javier San Vicente, de 45 años, era conocido y querido en el norte de Extremadura, donde participó en campañas de recuperación del patrimonio

Tania Agúndez y Juan Ramón Negro Galán

Badajoz | Sierra de Gata

Domingo, 24 de agosto 2025, 11:31

La tristeza y desolación que arrastra la ola de incendios que asola España siguen golpeando de especial manera a Extremadura. El norte de la región trata de sobreponerse ... del grave fuego de Jarilla y recuperar de nuevo el pulso cuando siguen llegando trágicas noticias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Infoex desactiva el nivel 1 de peligrosidad por un fuego en Campanario
  2. 2

    Muere un hombre de 45 años cinco días después de luchar contra el fuego en Salamanca
  3. 3

    McDonalds abrirá el cuarto establecimiento en Badajoz este año
  4. 4 Herido grave tras una salida de vía y vuelco de un vehículo en la provincia de Badajoz
  5. 5 Muere un ciclista de 18 años tras una caída masiva en Soria
  6. 6

    Los daños a los cerezos por el fuego: «En horas hemos perdido el trabajo de una vida»
  7. 7 Las obras de asfaltado de la A-5 en dirección a Madrid desvían el tráfico
  8. 8 Así han despedido en Plasencia a los efectivos de la UME tras su intervención en el incendio de Jarilla
  9. 9 Detenido un médico por grabar a pacientes sin su consentimiento en Alicante
  10. 10

    Luis Serrucho riega el olmo que le acompaña toda la vida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El arqueólogo de Sierra de Gata que murió cinco días después de luchar contra el fuego en Salamanca

El arqueólogo de Sierra de Gata que murió cinco días después de luchar contra el fuego en Salamanca