El arqueólogo de Sierra de Gata que murió cinco días después de luchar contra el fuego en Salamanca

La tristeza y desolación que arrastra la ola de incendios que asola España siguen golpeando de especial manera a Extremadura. El norte de la región trata de sobreponerse ... del grave fuego de Jarilla y recuperar de nuevo el pulso cuando siguen llegando trágicas noticias.

La provincia de Cáceres, específicamente la comarca de Sierra de Gata, se encuentra de luto por la muerte del arqueólogo e historiador Javier San Vicente, de 45 años, muy vinculado a la zona por haber participado en diferentes proyectos de rehabilitación y recuperación del patrimonio.

Javier, natural de Irún (Guipúzcoa), falleció este pasado martes en el hospital de Valladolid cinco días después de haber participado en las labores de extinción del incendio de Cipérez (Salamanca), municipio cercano a Monleras, lugar donde residía. Participó el jueves de la semana pasada en el operativo que luchó contra el fuego y, según sus allegados, ese día se empezó a encontrar mal, si bien en su entorno no imaginaban que los síntomas evolucionarían hasta el punto de costarle la vida. Tres días después de enfrentarse a las llamas y el humo, el domingo, se le paralizó temporalmente su pierna derecha y sufrió una infección de garganta, y fue el martes cuando notó que su estado de salud se agravaba.

Javier San Vicente era conocido en la comarca de Sierra de Gata, donde había colaborado en diversas ocasiones con el proyecto arqueológico Pradocastaño, una iniciativa de recuperación y socialización del patrimonio arqueológico de la localidad de Hernán-Pérez.

El colectivo implicado en este proyecto ha señalado que se encuentra ¨devastado por el fallecimiento de Javi«, destacan. »Arqueólogo y amigo del proyecto, este año tenía prevista una nueva colaboración con nosotros. Humilde y sencillo, fue uno de los primeros colaboradores en la difusión de nuestro proyecto durante las primeras jornadas que organizamos en Hernán-Pérez«, agregan.

El grupo ha transmitido el pésame a la familia, amigos y compañeros de profesión por su pérdida. «Te vamos a echar de menos, amigo. Descansa en paz¨, han querido transmitir.

Proyecto arqueológico Pradocastaño

A través de procesos basados en la metodología de la arqueología comunitaria, esta iniciativa busca desarrollar un trabajo integral de estudio, recuperación, conservación y difusión de una serie de yacimientos arqueológicos ubicados en la localidad de Hernán-Pérez.

Muerte

Al encontrarse mal, Javier acudió al ambulatorio de Monleras y de allí le derivaron al hospital de Salamanca, donde vieron que necesitaba una intervención por fisura en una arteria. Al tener a los cirujanos operando en ese momento, le mandaron con urgencia a Valladolid, a donde llegó en un estado muy crítico hasta el punto de que en el centro hospitalario no pudieron más que certificar su fallecimiento.

El portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, David Hierro, fue quien más directamente vinculó su fallecimiento con su participación en las labores de extinción del incendio.

Sin embargo, la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León (Sacyl) ha salido al paso de esta declaración para asegurar que su muerte «no está relacionada con la inhalación de humo».