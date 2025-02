«Me apasiona el campo a pesar de todos los problemas»

Celestino J. Vinagre Domingo, 15 de octubre 2023, 07:43 Comenta Compartir

Ana Díaz se conoce al dedillo los 75 kilómetros que hace cada día entre Cáceres y Alcántara. A sus 36 años esta cacereña tiene una explotación con 60 vacas y 200 ovejas en el término alcantarino. Desde 2012 es agricultora (ganadera) a título principal. « ... Toda la vida me gustó esto y lo cogí cuando mi abuelo se iba a jubilar. Salgo todos los días de Cáceres para ir allí. Lo hago porque me apasiona a pesar de todos los problemas, que no son pocos», comenta Ana. Incide que ahora en el campo «no se gana dinero y menos con el ganado. Como no tengas ganas no te metes».

Con fincas arrendadas, no propias, con una sequía «tremenda, con los costes de alimentación y con la enfermedad hemorrágica, «que ha hecho que se me hayan muerto ya cuatro vacas». Hace casi dos meses fue madre de su primer hijo, que suele llevar al campo con su pareja.

