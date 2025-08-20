Rodrigo Martínez Quintana, en las escaleras de acceso al Centro Universitario de Plasencia.

Rodrigo Martínez Quintana es licenciado en Matemáticas, Ciencias y Técnicas Estadísticas y doctor por la Universidad de Extremadura. Después de un julio agotador como director del Centro Universitario de Plasencia, disfruta a lo grande las vacaciones con su mujer y sus mellizos.

–¿Le gusta el verano, prefiere otro momento del año o es su favorito?

–Me encanta el verano, no solo por estar asociado a las vacaciones, sino también por disponer de un número mayor de horas de luz.

«El 28 de agosto, la peregrinación a la ermita de la patrona de Montijo es un día especial para mí»

–¿A qué hora arranca el día en verano? ¿Cambia su horario de levantarse o solo durante las vacaciones? ¿Duerme más?

–Durante todo el año suelo levantarme temprano, entre las 6 y las 7 de la mañana, incluido fines de semana. La gran diferencia en verano es que a esa hora está amaneciendo, y me transmite una sensación positiva para comenzar el día. En vacaciones aprovecho para salir al campo con mi bicicleta y disfrutar de uno de los mejores espectáculos que nos ofrece la naturaleza cada día, el amanecer.

–¿Suele hacer más deporte, menos o igual que el resto del año?

–Me encanta montar en bicicleta de montaña y las vacaciones de verano me permiten hacerlo con mayor frecuencia. También solemos pasear en familia al atardecer, fomentando hábitos saludables a nuestros mellizos.

–¿Aumenta sus lecturas?

–Se mantienen constante durante todo el año.

–¿Diría que su participación en actividades culturales se incrementa o disminuye en verano?

–La oferta de actividades culturales en Plasencia es amplia y variada durante todo el año, y suelo asistir asiduamente en compañía de mi familia. No obstante, el verano hace más atractivas dichas actividades por poderse realizar en el exterior, y así disfrutar simultáneamente del magnífico patrimonio histórico.

–¿Es de las personas que va apuntando cosas para hacerlas en verano o durante las vacaciones?

–Durante todo el año suelo aplicar el dicho 'No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy'.

–¿Cuál es su plato favorito en esta estación?

–Me encanta la fruta de temporada, especialmente las cerezas y la sandía. Para mí es un gran placer saborear esa fruta procedente directamente de nuestros campos.

–¿Cambia su estilo de alimentación? ¿Es de los que se abandona más o al revés, se cuida más?

–Mantengo el tipo de alimentación durante todo el año, sin abandonarla en verano. No obstante, en estos meses se 'peca' más con algún helado.

–¿Echa la siesta?

–Es un deporte nacional que practico con asiduidad en verano, para compensar las horas de sueño por acostarnos más tarde de lo habitual. Suele ser en el sofá y no más de una hora, pero necesaria para continuar el día con energía.

–¿Aguanta bien el calor?

–Me suelo adaptar bien al medio, en general, y en particular al calor, pues en mi pueblo natal, Montijo, los veranos son bastante intensos en ese sentido, y uno ya está acostumbrado...

–¿Aprovecha para dedicar más tiempo a los amigos, a su familia o es de los que 'desaparece' por viajar o por vivir en segunda residencia?

–En las vacaciones de verano aprovecho para estar más tiempo en mi pueblo, con mi familia y amigos.

–¿Diría entonces que socializa más o igual que el resto del año?

–En mi caso, socializo igual, lo único que cambia es el entorno y las personas.

–¿Suele viajar en verano o también el resto del año?

–Solemos viajar en familia periódicamente durante todo el año, siendo la playa el destino en verano.

–¿Cuál es su sitio favorito o al que más acude en verano: una playa, una terraza en la ciudad, una casa de campo, el pueblo...?

–Me encanta ir a mi pueblo y recorrer en bicicleta los caminos del entorno que desde muy niño ya transitaba.

–¿Suele ver los programas de televisión veraniegos o prefiere el cine?

–No suelo ver mucho la televisión. No obstante, en verano después de comer no pueden faltar las etapas del Tour de Francia y la Vuelta a España. Y me encanta ir en familia al cine de verano en el recinto de la piscina de Montijo.

–En los días de verano previos a las vacaciones, ¿trabaja menos o más por su profesión?

–Como director del Centro Universitario de Plasencia, el mes de julio es uno de los más intensos del año, con el cierre del curso académico y la planificación del siguiente.

–¿Durante las vacaciones desconecta del todo?

–Desconexión total de las cuestiones del mundo laboral, aunque es cierto que estoy siempre atento al email y al teléfono corporativo por si urge atender alguna cuestión puntual.

–¿Suele planificar el verano o es más de los que deja que se lo planifique la familia y los amigos?

–Si me lo organiza mi familia, mejor.

–¿Le cuesta volver al trabajo?

–No en exceso, pues, aunque desconecto, mi actividad no para durante las vacaciones de verano.

–¿Cambia su hora de acostarse?

–Sí, me suelo acostar más tarde.

–Díganos un día de verano especial.

–El 28 de agosto, cuando de madrugada se inicia la peregrinación a la ermita de la patrona de Montijo para el posterior traslado en procesión de Nuestra Señora de Barbaño. He hecho este camino desde niño con mi madre y hermanas y ahora con mi mujer y nuestros mellizos.