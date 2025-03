«Hay alumnos, pero han eliminado el ciclo y ahora mi hija puede perder todo el curso»

El Instituto Turgalium de Trujillo no estaba en el listado de los diez afectados por las supresiones decididas por la Consejería de Educación antes de ... que se cerrara el plazo de matrícula. Pero este año se queda sin su ciclo básico de Servicios Administrativos.

«Cuando fui a matricular a mi hija el pasado julio, me dijeron que solo había dos alumnos y que, por tanto, se iba a suprimir el ciclo», señala Cecilia Pérez, vecina de Trujillo. «Después se ha movido el centro y se han conseguido otros cinco, siete en total, para mantenerlo», afirma. «Pero la consejería ha dicho que ya se está fuera de plazo, que la matrícula se cerró en junio y que, por tanto, ya no se puede impartir, así que estoy viendo dónde puedo matricular a mi hija para que no pierda este curso». Para Cecilia Pérez, «es lamentable que se elimine el ciclo si finalmente se han conseguido alumnos y que se tengan que marchar de aquí». En su caso, «estoy viendo a ver si mi hija puede cursar Peluquería en un instituto de Cáceres».

La Junta

La Consejería de Educación confirma la supresión del ciclo básico en el Turgalium de Trujillo. Explica al respecto que la eliminación se decide cuando, tras finalizar el plazo de admisión el 27 de junio, solo hay dos alumnos matriculados, porque así lo permite la normativa de la comunidad, «que responde a la necesidad de planificación que requieren las enseñanzas de FP», aclara la consejería.

Por eso, aunque a 2 de septiembre, «el centro comunica que tienen alumnos solicitantes, se trata de solicitudes que están fuera de plazo. Es decir, ese alumnado (6 o 7 según la fuente) no está en la lista de admitidos, sino en una lista de espera que el propio centro ha confeccionado sin atenerse a la normativa«.

Educación explica que hay que diferenciar dos conceptos: lista de espera y periodo de admisión extraordinario. El plazo de admisión ordinario para presentar solicitudes finalizó el 27 de junio, de tal modo que los ciclos que no lograron seis alumnos en este periodo, «no pueden arrancar». Y el plazo para lista de espera es el nuevo periodo que se abre «para presentar solicitudes en enseñanzas ya autorizadas en el periodo de admisión, con el fin de completar los puestos vacantes«. De tal modo que si un ciclo no logró seis alumnos antes del 27 de junio, ahora no puede completarse abriendo un nuevo periodo de matrícula.