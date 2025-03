Ocho de los diez ciclos de FP que Educación quería suprimir logran alumnos suficientes para seguir

El listado de opciones formativas dado a conocer por la Consejería de Educación a finales del curso pasado excluyó a una decena de ciclos de ... Formación Profesional (FP). En todos los casos, según argumentó entonces la Junta, por no contar con las matrículas precisas para su continuidad.

«Tras un exhaustivo análisis de los ciclos de FP en la región, hay más de 60 que cuentan con diez estudiantes o menos; de ellos, tan solo se van a suprimir diez que han contado con menos de seis alumnos», expuso entonces la consejería.

Después de las quejas de algunos de los institutos afectados, Educación decidió paralizar la supresión y esperar hasta conocer el número de alumnos matriculados en estos ciclos para decidir su continuidad o no. De tal modo que si los ciclos de grado medio y superior sumaban un mínimo de ocho alumnos no se eliminarían, ni los de grado básico si alcanzaban los seis en el periodo de admisión, que finalizó el 27 de junio.

La realidad hoy es que, aun cuando se está pendiente de que este jueves se abra un nuevo periodo extra de matrícula que podría sumar más alumnos, ocho de la decena de institutos afectados por la decisión de la consejería han logrado ya los suficientes para continuar este curso.

«Nuestro ciclo superior de Administración y Finanzas ya no está en peligro de extinción, para este curso hemos logrado 14 alumnos, así que estamos muy satisfechos», afirma Jesús Gamero, director del IES Castillo de Luna, de Alburquerque. En su misma situación, con idéntico ciclo, está el Instituto Miguel Durán, de Azuaga, también con alumnado suficiente para seguir este curso.

Zonas rurales

«Estamos contentos, pero consideramos que la decisión de suprimir un ciclo no puede ser solo cuestión de matrícula. Nuestra inserción laboral, por ejemplo, es del 100%, así que entendemos que se deberían tener en cuenta otros parámetros», defiende Cristina Yorquex, directora del instituto de Azuaga. «Sobre todo –añade– si no se quiere acabar con la FP en las zonas periféricas».

«Hay que establecer requisitos diferentes entre los centros urbanos y rurales porque la realidad de unos y otros nada tiene que ver y hay que garantizar las mismas oportunidades a quienes no residen en grandes localidades», ahonda Fátima Fernández, directora del IES Sierra de Montánchez, que también ha logrado salvar su ciclo medio.

Igualmente lo han logrado los institutos de Monesterio, Valencia de Alcántara y Llerena, y los institutos, en su caso por superar los seis alumnos al tratarse de ciclos de grado básico, Muñoz Torrero, de Cabeza del Buey; y el Gonzalo Torrente Ballester, de Miajadas. «Hemos logrado sobrevivir pero hay que darle una vuelta a la FP de la zona rural si queremos que funcione», deja claro Natalia Sánchez, del IES de Cabeza del Buey.

No continuarán, sin embargo, los grados básicos de Cocina en el IES Hostelería y Turismo de Orellana la Vieja ni en el IES Jaranda de Jarandilla de la Vera. «No tenemos ruta escolar, no podemos nutrirnos de alumnos de otras poblaciones, así es muy difícil», explica Natividad Gallego, del IES de Orellana. «Con otro ciclo de Cocina a 20 kilómetros no hay alumnos para todos», zanja Javier Calderón, director del instituto de Jarandilla.