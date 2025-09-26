HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Al-Mossassa ha dado su pistoletazo de salida este viernes con su tradicional pasacalles.

Al-Mossassa ha dado su pistoletazo de salida este viernes con su tradicional pasacalles. José Vicente Arnelas

Al-Mossassa descarga de puestos la Plaza Alta y lleva más variedad a La Alcazaba

Hay 111 puestos en total entre tiendas del zoco, talleres, exhibiciones, juegos para niños y una variada oferta gastronómica que va desde parrilladas con chorizos y costillas de cerdo a salchipapas, kebabs, bocadillos y dulces

J. López-Lago

J. López-Lago

Viernes, 26 de septiembre 2025, 13:57

Un fragmento de 'Crónicas de un reino', interpretado por la compañía Atakama con Ibn Marwan de protagonista revivido 1.150 años después en la explanada ... de la Alcazaba (esta noche se repite a las 21.30 horas), ha sido este viernes el inicio de la parte lúdica de Almossassa 2025, dedicada a la fundación de Badajoz y que desde el pasado lunes ha estado ofreciendo conferencias a diario. El evento, Fiesta de Interés Turístico Regional, solo se nota ahora y hasta el domingo en este rincón elevado del Casco Antiguo, donde se supone puso sus primeros cimientos la ciudad, ya que la organización sigue ciñéndose al conjunto de la fortaleza almohade, donde hay talleres y juegos para niños principalmente, y la Plaza Alta, con el típico zoco de productos artesanales y, sobre todo, mucha oferta de comida.

