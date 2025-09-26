Al-Mossassa descarga de puestos la Plaza Alta y lleva más variedad a La Alcazaba

Un fragmento de 'Crónicas de un reino', interpretado por la compañía Atakama con Ibn Marwan de protagonista revivido 1.150 años después en la explanada ... de la Alcazaba (esta noche se repite a las 21.30 horas), ha sido este viernes el inicio de la parte lúdica de Almossassa 2025, dedicada a la fundación de Badajoz y que desde el pasado lunes ha estado ofreciendo conferencias a diario. El evento, Fiesta de Interés Turístico Regional, solo se nota ahora y hasta el domingo en este rincón elevado del Casco Antiguo, donde se supone puso sus primeros cimientos la ciudad, ya que la organización sigue ciñéndose al conjunto de la fortaleza almohade, donde hay talleres y juegos para niños principalmente, y la Plaza Alta, con el típico zoco de productos artesanales y, sobre todo, mucha oferta de comida.

Una de las modificaciones es que no está disponible este año la aledaña Plaza de San José y que en esta edición se ha intentado descargar la Plaza Alta para que ese espacio, al igual que la Alcazaba, tengan ambos variedad de oferta tanto culinaria como de ocio. En total hay 111 puestos y, debido al buen tiempo, se espera mucho público durante todo el fin de semana.

En el programa hay algo más que tenderetes de dulces, ropa, juguetes e infusiones e incienso. El bosque de la Alcazaba será para veladas poéticas (la de hoy es a las 19 horas) y no muy lejos se celebrarán talleres de maridaje y cocina andalusí, así como cuentacuentos y clases de danza árabe.

Ampliar Puesto de dulces marroquíes. José Vicente Arnelas

Tampoco falta este año la carpa de cetrería, con un enorme águila esteparia rusa destacando en tamaño junto a búhos, halcones y otras rapaces llegadas desde Granada y que hoy custodiaba y alimentaba Nayra, que debuta este año en Badajoz y hará sus exhibiciones en la explanada de la Alcazaba (hoy viernes a las 18 y a las 19.15 horas). También es nueva en Al-Mossassa Mercedes, de Valladolid y que pone por primera vez en la Plaza Alta su taller de enea y esparto para enseñar a los más pequeños a hacer sus propios cestos y marcapáginas; o Santiago, de Alicante, que no conocía esta fiesta pacense iniciada en 1998 y que, además de vender plata en su puesto, se ha encargado de redecorar con banderas diferentes la Plaza Alta. «Empezamos el martes y acabamos ayer. Es la primera vez que venimos, pero vimos fotos y queríamos darle un aire más árabe y moderno, más cargada y con colores que acompañan más a los edificios».

Como cada año, el alcalde y concejales han acompañado al ya tradicional pasacalles encabezado por una bailarina, músicos y zancudos y que ambienta la zona. Antes de este paseo por los puestos, Ignacio Gragera, ha explicado que «el casco histórico debe ser un centro de memoria, de recuerdo e identidad para intentar explicar a todos aquellos que no los conozcan nuestros orígenes de manera lúdica y festiva. Badajoz no olvida sus raíces, tiene una profundísima tradición cristiana, pero que bebe también de sus fundadores árabes», ha manifestado durante la inauguración oficial.