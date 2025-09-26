Descubre el Badajoz árabe: ¿Cuánto sabes de su historia?
Juega y aprende con este quiz sobre la época árabe pacense
Badajoz
Viernes, 26 de septiembre 2025, 07:35
Badajoz es una ciudad repleta de historia, con un pasado árabe que todavía puede sorprenderte. Desde sus murallas y arquitectura hasta personajes legendarios, está llena de curiosidades. Del 22 al 28 de septiembre se celebra la fiesta que conmemora la fundación de la ciudad, declarada de interés turístico regional. Ponte a prueba con este quiz y descubre si eres un verdadero experto.
