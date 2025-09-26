Descubre el Badajoz árabe: ¿Cuánto sabes de su historia? Juega y aprende con este quiz sobre la época árabe pacense

Badajoz es una ciudad repleta de historia, con un pasado árabe que todavía puede sorprenderte. Desde sus murallas y arquitectura hasta personajes legendarios, está llena de curiosidades. Del 22 al 28 de septiembre se celebra la fiesta que conmemora la fundación de la ciudad, declarada de interés turístico regional. Ponte a prueba con este quiz y descubre si eres un verdadero experto.

























1 de 13 ¿En qué año se fundó Badajoz? 875 850 1000 2 de 13 ¿Dónde se encuentra la lápida del primer rey árabe de Badajoz Sabur «el persa»? La ladera del Alcazaba La lápida de Sabur, primer rey taifa de Badajoz, se encuentra en el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz, donde fue hallada en 1880 durante trabajos de excavación en la Alcazaba de Badajoz. Museo Arqueológico de Badajoz La lápida de Sabur, primer rey taifa de Badajoz, se encuentra en el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz, donde fue hallada en 1880 durante trabajos de excavación en la Alcazaba de Badajoz. Museo Militar de Estocolmo La lápida de Sabur, primer rey taifa de Badajoz, se encuentra en el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz, donde fue hallada en 1880 durante trabajos de excavación en la Alcazaba de Badajoz. 3 de 13 ¿Cómo se escribe la fiesta árabe que conmemora la ciudad? Al-Mossassa Se escribe Al-Mossassa. Almosasa Se escribe Al-Mossassa. Al-Mossasa Se escribe Al-Mossassa. 4 de 13 ¿Qué enciclopedia se escribió en Badajoz durante el reinado de AL-Muddafar? Enciclopedia Espasa Durante el reinado de Al-Muddafar se reunieron en su Corte gran número de sabios y literatos. En estos momentos se escribe en Badajoz la mayor enciclopedia de Ciencias y Arte de la época musulmana en España, llamada «Memoria de los Acontecimientos», que contenía 50 volúmenes. Marvel la enciclopedia Durante el reinado de Al-Muddafar se reunieron en su Corte gran número de sabios y literatos. En estos momentos se escribe en Badajoz la mayor enciclopedia de Ciencias y Arte de la época musulmana en España, llamada «Memoria de los Acontecimientos», que contenía 50 volúmenes. Enciclopedia «Memoria de los acontecimientos» Durante el reinado de Al-Muddafar se reunieron en su Corte gran número de sabios y literatos. En estos momentos se escribe en Badajoz la mayor enciclopedia de Ciencias y Arte de la época musulmana en España, llamada «Memoria de los Acontecimientos», que contenía 50 volúmenes. 5 de 13 ¿Qué colectivo organizó la primera fiesta de Almossassa? Amigos de Badajoz La fiesta tiene su origen en 1998 por iniciativa de la Asociación Amigos de Badajoz, y pronto los ciudadanos se aficionaron a ella. Asociación de vecinos del Casco Antiguo La fiesta tiene su origen en 1998 por iniciativa de la Asociación Amigos de Badajoz, y pronto los ciudadanos se aficionaron a ella. Asociación Cívica La fiesta tiene su origen en 1998 por iniciativa de la Asociación Amigos de Badajoz, y pronto los ciudadanos se aficionaron a ella. 6 de 13 ¿Cómo se llamó la batalla que tuvo lugar en los alrededores de Badajoz entre Almorávides y el rey de León Alfonso VI? Cerro Gordo La batalla de Sagrajas o Zalaca se libró en Sagrajas, en las proximidades de Badajoz en 1086, entre las tropas cristianas de Alfonso VI de León, y las almorávides de Yúsuf ibn Tasufín, con la derrota de las primeras. Zalaca o Sagrajas La batalla de Sagrajas o Zalaca se libró en Sagrajas, en las proximidades de Badajoz en 1086, entre las tropas cristianas de Alfonso VI de León, y las almorávides de Yúsuf ibn Tasufín, con la derrota de las primeras. San Cristóbal La batalla de Sagrajas o Zalaca se libró en Sagrajas, en las proximidades de Badajoz en 1086, entre las tropas cristianas de Alfonso VI de León, y las almorávides de Yúsuf ibn Tasufín, con la derrota de las primeras. 7 de 13 ¿Dónde se construyó la primera catedral de Badajoz? En la plaza de España Se llama Catedral de Santa María del Obispo o de la Sée (siglo XIII) y se configuró en un primer momento adaptando la mezquita palaciega al culto cristiano. De sus tres capillas, solo ha llegado una hasta nuestros días. En Santa Catalina Se llama Catedral de Santa María del Obispo o de la Sée (siglo XIII) y se configuró en un primer momento adaptando la mezquita palaciega al culto cristiano. De sus tres capillas, solo ha llegado una hasta nuestros días. Sobre la mezquita privada del alcázar Se llama Catedral de Santa María del Obispo o de la Sée (siglo XIII) y se configuró en un primer momento adaptando la mezquita palaciega al culto cristiano. De sus tres capillas, solo ha llegado una hasta nuestros días. 8 de 13 ¿En qué año conquistaron los cristianos la ciudad y con qué rey? 1492 con los Reyes Católicos Alfonso IX de León conquista Badajoz para la causa cristiana. La tradición sitúa el acontecimiento el 19 de marzo de 1230, festividad de San José. 1230 con Alfonso IX de León Alfonso IX de León conquista Badajoz para la causa cristiana. La tradición sitúa el acontecimiento el 19 de marzo de 1230, festividad de San José. 1200 con Alfonso VIII de León Alfonso IX de León conquista Badajoz para la causa cristiana. La tradición sitúa el acontecimiento el 19 de marzo de 1230, festividad de San José. 9 de 13 En la primera edición de Almossassa se libró una batalla con verduras Verdadero Tuvo lugar en la Alcazaba entre la bandería de Marwan y la bandería de los Omeya. Falso Tuvo lugar en la Alcazaba entre la bandería de Marwan y la bandería de los Omeya. 10 de 13 ¿Cómo se llama el dramaturgo que puso en marcha obras de teatro sobre la fundación de la ciudad dentro del programa de la Al-Mossassa? Juan Mayorga Miguel Murillo Isidro Leyva 11 de 13 La escultura de Ibn Marwan junto a la muralla de la Alcazaba es obra de... Martínez Giraldo La obra es del artista Estanislao García Olivares, erigida en 2003. Luis Álvarez Lencero La obra es del artista Estanislao García Olivares, erigida en 2003. Estanislao García Olivares Correcto, fue erigida en 2003. 12 de 13 ¿Cómo se llama el fundador del Badajoz árabe? Ibn Marwan Abderramán III Boabdil 13 de 13 ¿Cómo se llamaba Badajoz en árabe? Badaliacu Batalyaws Bataliu

