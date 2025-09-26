HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Al-Mossassa de Badajoz María Díaz

Descubre el Badajoz árabe: ¿Cuánto sabes de su historia?

Juega y aprende con este quiz sobre la época árabe pacense

Rocío Romero
María Díaz

Rocío Romero y María Díaz

Badajoz

Viernes, 26 de septiembre 2025, 07:35

Badajoz es una ciudad repleta de historia, con un pasado árabe que todavía puede sorprenderte. Desde sus murallas y arquitectura hasta personajes legendarios, está llena de curiosidades. Del 22 al 28 de septiembre se celebra la fiesta que conmemora la fundación de la ciudad, declarada de interés turístico regional. Ponte a prueba con este quiz y descubre si eres un verdadero experto.

1 de 13

¿En qué año se fundó Badajoz?

2 de 13

¿Dónde se encuentra la lápida del primer rey árabe de Badajoz Sabur «el persa»?

3 de 13

¿Cómo se escribe la fiesta árabe que conmemora la ciudad?

4 de 13

¿Qué enciclopedia se escribió en Badajoz durante el reinado de AL-Muddafar?

5 de 13

¿Qué colectivo organizó la primera fiesta de Almossassa?

6 de 13

¿Cómo se llamó la batalla que tuvo lugar en los alrededores de Badajoz entre Almorávides y el rey de León Alfonso VI?

7 de 13

¿Dónde se construyó la primera catedral de Badajoz?

8 de 13

¿En qué año conquistaron los cristianos la ciudad y con qué rey?

9 de 13

En la primera edición de Almossassa se libró una batalla con verduras

10 de 13

¿Cómo se llama el dramaturgo que puso en marcha obras de teatro sobre la fundación de la ciudad dentro del programa de la Al-Mossassa?

11 de 13

La escultura de Ibn Marwan junto a la muralla de la Alcazaba es obra de...

12 de 13

¿Cómo se llama el fundador del Badajoz árabe?

13 de 13

¿Cómo se llamaba Badajoz en árabe?

Te puede interesar

