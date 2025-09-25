HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Corro de los nuevos alumnos en primer término y de profesores al lado este miércoles en la base de Talavera junto a un F-5.

Corro de los nuevos alumnos en primer término y de profesores al lado este miércoles en la base de Talavera junto a un F-5. Ángel Márquez

Alférez Eliana Pérez, de 22 años: «Por mi carácter y el tipo de misiones, la caza y ataque es lo más bonito»

Nueve alumnos, los mejores de la Academia del Aire, inician el curso en el Ala 23 de Talavera la Real «para pasar de ser pilotos a combatientes»

J. López-Lago

J. López-Lago

Jueves, 25 de septiembre 2025, 07:38

«Vais a pasar de pilotos a combatientes y formaréis parte de una elite porque quien se sienta en la cabina de un caza defiende ... el espacio aéreo del país. En esta escuela el cielo no es un límite, es un campo de maniobras», les ha dicho el máximo responsable de la base, el coronel Daniel Fernández Bobadilla, a los nuevos nueve alumnos del Ala-23 que aprenderán a pilotar los F-5 para pasar más adelante a integrarse en escuadrones operativos. Entonces lo harán en escenarios reales, cada vez más frecuentes por la situación geopolítica, y a bordo de aviones de combate como el F-18 y el Eurofighter.

