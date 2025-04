Alertan del repunte de covid en Portugal con una subvariante más contagiosa

En Portugal, a simple vista, los datos relacionados con la covid son peores que los de España, siempre teniendo en cuenta que la difusión de ... los contagios cada vez es más vaga y a estas alturas de la pandemia las estadísticas oficiales disponibles impiden hacerse una idea de la situación real. Si en el país vecino se reportaron 272.285 casos positivos entre el 6 y el 19 de mayo, en España, que tiene casi cinco veces más población, la cifra en esas dos semanas ha sido menor, de 225.753 contagios comunicados.

Pero lo que preocupa al infectólogo Agustín Muñoz Sanz, profesor titular en la Universidad de Extremadura (UEx) que sigue diariamente la evolución de la pandemia en todo el mundo, es la aparición de un sublinaje denominado BA.5 capaz de evadir la respuesta inmune de la infección natural y la proporcionada por las vacunas. Por las informaciones que recaba de los principales investigadores internacionales, este BA.5 tiene una prevalencia que debería preocupar a quienes viven en contacto con este país, como son los extremeños.

Y es que, según el rastreador covid de Reuters, Portugal está reportando ahora mismo su mayor número de nuevos contagios desde el principio de la pandemia: 69.200 al día el pasado viernes, si bien esta fuente admite que no hay una estadística perfecta para comparar el impacto de la pandemia en distintos países.

Con todo, el especialista Muñoz Sanz considera que en Extremadura deberíamos estar alerta. «En el momento actual, Portugal es el segundo país del mundo con más casos detectados del sublinaje BA.5, un pariente muy próximo de la famosa variante Ómicron ahora llamada BA.1. La BA.5 está llegando al 80% de prevalencia, barriendo al resto de las variantes», indica Muñoz Sanz, a quien no le gustan las características de esta mutación.

«Tiene la capacidad de evadir la respuesta inmune de la infección natural y la proporcionada por las vacunas. De hecho, muchas personas infectadas con BA.1 se han reinfectado con BA.5. Esto se debe a que este sublinaje BA.5 ha recuperado una mutación (L452R) que apareció en Delta y Kappa y luego desapareció. Algo parecido también sucede con la variante BA.2.12.1 que está barriendo ahora Nueva York y buena parte de los Estados Unidos. La mutación L452R, con algunas otras, permite al virus evitar las defensas naturales, vacunales y terapéuticas. Lo que también le permite una mayor difusión y la posibilidad de seguir mutando», señala Muñoz Sanz, profesor titular de patologías infecciosas en la Universidad de Extremadura.

«Sin datos puede ser que creamos que hay 1.500 infectados cuando hay 9.000 y el virus muta más fácilmente» Agustín Muñoz Sanz Infectólogo (UEx)

En su último artículo científico (’Crónica de una apoptosis anunciada’) el extremeño habla de que fue el grupo sudafricano dirigido por Tulio de Oliveira, el mismo que aportó para la ciencia mundial el descubrimiento de las variantes Beta y el citado trío Ómicron, el que acaba de describir las subvariantes BA.4 y BA.5, las cuales el pasado 12 de mayo pasaron de la categoría de ‘interés’ a ‘preocupación’, según el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC).

Critica la ausencia de datos

En opinión de Muñoz Sanz, «el coronavirus pandémico no deja de enviarnos mensajes ante la sordera humana irremediable». Se refiere a que, para no alarmar, las autoridades sanitarias le están «perdiendo el respeto» al virus, por eso critica que la Junta de Extremadura ya no dé información periódica sobre la evolución de la covid.

«Si no se dan datos puede ser que creamos hay 1.500 infectados cuando en realidad hay 9.000, y lo que ocurre es que cuando se celebra un Womad, un partido de fútbol o una Semana Santa y la gente se contagia, al haber tantos casos el virus encuentra mayor capacidad para mutar. No es por asustar, pero en cualquier momento puede llegar una mutación letal (...) por no hablar de que a más contagiados más probabilidad muerte en personas cuya patología los hace vulnerables, de ahí las 18 muertes en la región esta semana cuando el noventa por ciento está vacunado».

En cuanto a las medidas de prevención por la proximidad a Portugal, Muñoz Sanz habla de las que se llevan haciendo desde el principio de la pandemia. «Es la misma enfermedad (covid-19) y el mismo virus (SARS-VoV-2), sea cual sea la variante o subvariante y el lugar del planeta. El problema no es Portugal, Inglaterra o España, sino la conducta preventiva humana. El factor humano».

Medidas similares a España

Según Muñoz Sanz, Portugal es consciente de estas novedades y está tomando medidas. En este país, dice, «el Instituto Ricardo Jorge de Lisboa hace un trabajo modélico en su estrategia y en abrir los datos a la comunidad científica. Son un ejemplo a seguir. Son muy serios desde el punto de vista del diagnóstico y seguimiento de las enfermedades infecciosas. No solo hablo de oídas o por las lecturas, sino porque trabajé unos meses en 1988 en el hospital Egas Moniz y en el Instituto de Medicina Tropical de Lisboa, Universidad Nova, por eso los conozco».

De cara a la ciudadanía, en Portugal ahora mismo las medidas en torno al covid son prácticamente las mismas que en España. Además de en centros sanitarios o residencias de ancianos, se exige la mascarilla en el transporte público. Por otro lado, para entrar o salir del país en avión se exige un test negativo.