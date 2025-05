La alcaldesa que inspiró a María Guardiola echa a Vox de su gobierno

Rubén Bonilla Badajoz Miércoles, 4 de octubre 2023, 20:35 Comenta Compartir

«Mis principios y mi palabra no pueden estar por encima de la voluntad tan clara y mayoritaria que manifestó Gijón en las últimas ... elecciones». Con esta frase justificó la alcaldesa de la localidad asturiana por Foro Asturias, Carmen Moriyón, su cambio de postura tras manifestar en varias ocasiones que no quería a Vox en su gobierno municipal para ser reelegida con el apoyo del partido ultra. Tres días después, la actual presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, pronunció una manifestación casi calcada. «Mi palabra no es tan importante como el futuro de Extremadura», aseveró tras firmar el acuerdo de gobierno con Vox, al que también negó durante muchos días, hasta incluso perder ambas formaciones la presidencia de la Asamblea.

Las dos frases son muy parecidas y sirvieron como argumento para que ambas pudieran gobernar, Moriyón, la alcaldía de Gijón y Guardiola, el Ejecutivo extremeño. Tanto la asturiana como la extremeña dieron marcha atrás, pero tras casi cuatro meses de gobierno en la alcaldía de Gijón entre Foro Asturias, PP y Vox, el tripartito se ha roto tras la polémica presentación de Vox del Festival Internacional de Cine de Gijón que recoge El Comercio. El partido de Santiago AbascaL, que se había hecho cargo de la concejalía de Cultura en la ciudad asturiana, había anunciado cambios en el certamen cinematrográfico en contra de lo que había defendido la alcaldía. «Se acabó», han sido las palabras de Moriyón para dar por acabado el acuerdo con Vox. Polémica por una entrevista en HOY En Extremadura, en poco más de dos meses de gobierno regional no han faltado desencuentros entre PP y Vox, formación que hizo amago de retirar su apoyo a Guardiola por una entrevista concedida a HOY. En ella la presidenta extremeña declaraba que su relación con Vox «es escasa o ninguna porque estoy centrada en trabajar, en gestionar, en poner en marcha esta maquinaria que es muy grande, esta administración». La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, reaccionó amagando con la posibilidad de retirarle su apoyo si no rectificaba. «De lo contrario, lo que va a tener es un Gobierno débil o puede ser que directamente no tenga Gobierno», remató Millán. Además, han manifestado sus discrepancias por la caza controlada en el Parque Nacional de Monfragüe, ya que el gobierno de Guardiola va a recuperar la actividad pero solo en las fincas públicas y no en las privadas, como reclama Vox; y en materia de educación, donde el partido de Santiago Abascal ha presentado una propuesta en la línea del pin parental, opción que el PP rechaza.

