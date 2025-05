Ampliar La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, cuenta con un edil de Vox a pesar de que en campaña dijo que no lo haría. HOY

La alcaldesa que pacta con Vox porque «su palabra no vale más que los gijonenses» En campaña se comprometió a no contar con «extremos ideológicos», pero tiene a dos ediles de Vox porque «mis principios y mi palabra no pueden estar por encima de la voluntad tan clara y mayoritaria que manifestó Gijón»