Alcaldes contra el vertedero:« Ni en Salvatierra ni en ningún término municipal» Once regidores del PSOE, a los que se sumarán más en próximos días, firman ante una notario que se opondrán a ese tipo de instalación «utilizando todos los medios legales necesarios»

Celestino J. Vinagre Martes, 18 de octubre 2022, 13:52

No en Salvatierra... ni en ningún término municipal. Alcaldes del PSOE de once localidades de la provincia pacense han entregado esta mañana en la notaría ... de Santa Marta de los Barros una declaración en la que expresan no solo que se oponen a la instalación de un gran vertedero en la localidad de la Sierra Suroeste sino que la rechazan para otro cualquier término. Para ello, aseveran, lo impedirán «con todos los medios legales necesarios», en el caso de que la empresa promotora del vertedero, el grupo murciano Hozono Global, siga adelante con el proyecto de residuos. Es «un compromiso» que trasladan hasta el final de esta legislatura, mayo próximo, pero que seguiría vivo a partir de la siguiente en el caso de que sigan ostentando los bastones de mando en sus localidades.

El texto presentado ante el notario señala que los alcaldes «se opondrán a la instalación del macrovertedero promovido por la empresa 3RSGestión MA Extremadura, de Hozono Global, que quiere instalar en Salvatierra de los Barros, aun cuando cambien de ubicación dentro de los términos municipales de nuestros ayuntamientos, utilizando para ello todos los medios legales que sean necesarios». El compromiso de los alcaldes socialistas se extiende también para obstaculizar cualquier tipo de instalación auxiliar o demanda que requiriera Hozono Global para poder poner en marcha el vertedero que tiene proyectado en Salvatierra. La declaración ha sido suscrita inicialmente por Francisco José Saavedra, alcalde de Salvatierra de los Barros; Manuel Díaz González; regidor de La Albuera; José Antonio Arroyo Pardo, alcalde de Almendral; Bartolomé Morán Agudo, alcalde de Corte de Peleas; Sandra Narciso García, alcaldesa de Salvaleón; Ana Belén Cabañas Noriega, alcaldesa de Santa Marta de los Barros; María Dolores Gómez Vaquero, alcaldesa de Solana de los Barros; Beatriz González Fernández; alcaldesa de Torre de Miguel Sesmero; José Becerra Leal, alcalde de Villalba de los Barros; Eduardo Jiménez, alcalde de Entrín Bajo e Inocencio Rodríguez Muñoz, alcalde de La Lapa. El PSOE provincial pacense avanza que en próximas horas se sumarán a ese compromiso más alcaldes. Minutos antes de esta firma, el alcalde salvaterreño, Francisco José Saavedra, ha indicado ante los medios de comunicación «el eterno agradecimiento del pueblo de Salvatierra ante el apoyo de los ayuntamientos contra este vertedero». Mientras, el regidor más veterano, el alcalde de La Albuera, Manuel Díaz, ha aclarado que esta declaración se realiza «para posicionarnos en contra de un proyecto que es lesivo para el entorno, para la comarca y los intereses de Extremadura». En este sentido, Díaz ha remarcado que el macrovertedero «está fuera de toda órbita de las necesidades de nuestro territorio, del impacto que puede generar y nos solidarizamos con el alcalde Saavedra, que tiene que lidiar con este proceso en el que administrativamente buscaremos la manera, dentro de las herramientas legales posibles, su no ejecución». Ayuntamientos A esta iniciativa se suma otra, la de los pronunciamientos públicos de al menos una quincena de ayuntamientos, de distinto color político, que han dicho que rechazan de plano ese tipo de instalación de residuos en Salvatierra. Mientras, el sábado próximo se celebrará en Salvatierra una manifestación en la que acudirán vecinos no solo de la localidad sino de varias comarcas de la provincia. Se espera que sea multitudinaria.

