Alberto Casero, el diputado del PP que ha salvado la reforma laboral del Gobierno El parlamentario, investigado por un presunto delito de prevaricación, asegura que ha votado 'no' pero el sistema lo ha contabilizado como un 'sí'

Javier Sánchez Pablos Jueves, 3 de febrero 2022, 19:57 | Actualizado 21:58h. Comenta Compartir

Alberto Casero , diputado nacional del Partido Popular, se convertido en el protagonista de la votación de la reforma laboral. Su voto, por error, ha permitido que la norma salga adelante con 175 síes frente a los 174 noes. El diputado ha asegurado que él no se ha equivocado, ha votado no pero el sistema telemático lo ha contabilizado como un 'sí'. De hecho Casero se ha desplazado hasta el Congreso de los Diputados para corregir el voto de forma presencial, pero no se lo han permitido.

El también excalde de Trujillo, Alberto Casero, no gana para sustos. Hace unos meses, se conoció que estaba siendo investigado judicialmente por un presunto delito de prevaricación continuada. Cuando, poco a poco, volvía la tranquilidad, su voto, por equivocación, ha provocado que salga adelante la reforma laboral.

Alberto Casero, de 43 años ha sido una persona dedicada a la política desde muy joven. De hecho, perteneció a Nuevas Generaciones. Persona de confianza de Pablo Casado, en diferentes etapas, ha compaginado las labores en el Ayuntamiento trujillano con otros cargos. En 2003, con Carlos Floriano como cabeza de lista del PP a la Junta, fue elegido diputado en la Asamblea de Extremadura, donde desempeñó funciones de portavoz del grupo popular en Industria, Comercio y Turismo y en la Comisión de Cultura y Turismo (2007–2011).

Además, desde 2011 hasta finales de 2015, Alberto Casero ejerció como senador. Junto a estos cargos, fue concejal en el Consistorio trujillano. También, desde 2011 hasta 2019, fue alcalde de su ciudad, con dos mayorías absolutas. Ostenta cargos de responsabilidad en el PP nacional.